Contratti gas mai richiesti intestati a sua insaputa: la segnalazione di un commerciante di Tradate

Dodici utenze Enel Gas attivate in tutta Italia a nome della sua attività. Il titolare di un negozio lancia l’allarme: «Ho scoperto tutto solo grazie a una PEC»

Una disavventura che potrebbe riguardare molti cittadini e imprese. A segnalarla è il titolare del negozio “Lei e Lui” di Tradate, che si è ritrovato intestatario di numerosi contratti di fornitura gas mai richiesti.

Dal mese di dicembre, infatti, a suo nome e a quello della sua attività risultano attivate ben dodici utenze Enel Gas, distribuite in diverse città italiane, da Venezia a Roma. Si tratta sia di utenze domestiche sia di utenze commerciali, tutte però intestate alla stessa ragione sociale.

La scoperta grazie a una PEC

Il commerciante si è accorto della situazione solo perché Enel, non riuscendo a recapitare le comunicazioni cartacee agli indirizzi collegati alle utenze, ha inviato alcune PEC. «Le lettere non sarebbero mai potute arrivare – spiega Fusano – perché gli indirizzi indicati non corrispondono né alla mia residenza né alla mia città».

Dopo essersi rivolto al centro di Varese, gli è stato consigliato di sporgere denuncia per disconoscere formalmente i contratti attivati a sua insaputa.

“Non sono l’unico caso”

Parlando dell’accaduto con conoscenti e clienti, Fusano ha scoperto che altre persone si sono trovate in situazioni analoghe, spesso senza esserne a conoscenza. «Molti non lo sanno perché le comunicazioni vengono inviate a indirizzi che non c’entrano nulla con l’intestatario – racconta – ma se non ci si accorge in tempo, il rischio è che inizino ad arrivare fatture per consumi mai effettuati».

L’invito a controllare la propria posizione

Per questo Fusano ha deciso di rendere pubblica la sua segnalazione, invitando cittadini e imprese a verificare periodicamente la propria posizione. «È possibile controllare tutte le utenze attive sulla propria anagrafica tramite il Portale Consumi di ARERA – spiega – e intervenire subito in caso di anomalie». «Io posso solo raccontare quello che mi è successo – conclude – ma spero che questa segnalazione possa essere utile ad altri».

Pubblicato il 02 Gennaio 2026
Commenti

