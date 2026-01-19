Controlli dei NAS di Milano, in un anno sequestrati oltre 1.400 chili di alimenti e sanzioni per 1,5 milioni di euro
Nel bilancio annuale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri emergono gravi irregolarità lungo l’intera filiera alimentare e della ristorazione. Denunce, sequestri e chiusure per tutelare la salute dei consumatori
Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Milano ha presentato il bilancio delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno, tracciando un quadro preoccupante delle condizioni igienico-sanitarie riscontrate lungo tutta la filiera alimentare e nel settore della ristorazione.
Sotto la lente dei militari sono finite in particolare gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP, la commercializzazione di prodotti scaduti e, nei casi più seri, la vendita di alimenti potenzialmente nocivi per la salute pubblica.
Il bilancio dei sequestri è significativo: complessivamente circa 1.417 chilogrammi di alimenti, tra carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, sono stati sottratti al consumo perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni non idonee o ritenuti pericolosi.
Per le situazioni più critiche, caratterizzate da deficit strutturali e igienici giudicati insostenibili, i NAS hanno proposto la sospensione o la chiusura immediata di 110 attività operanti nei diversi settori controllati.
Non sono mancati i risvolti penali: 17 persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.
Sul fronte amministrativo, i controlli hanno portato all’elevazione di 1.426 sanzioni per un importo complessivo che sfiora 1,5 milioni di euro, con la segnalazione di 851 esercenti alle autorità competenti. Un’attività intensa, sottolineano i Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.
