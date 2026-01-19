Varese News

Lombardia

Controlli dei NAS di Milano, in un anno sequestrati oltre 1.400 chili di alimenti e sanzioni per 1,5 milioni di euro

Nel bilancio annuale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri emergono gravi irregolarità lungo l’intera filiera alimentare e della ristorazione. Denunce, sequestri e chiusure per tutelare la salute dei consumatori

carabinieri Nas

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Milano ha presentato il bilancio delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno, tracciando un quadro preoccupante delle condizioni igienico-sanitarie riscontrate lungo tutta la filiera alimentare e nel settore della ristorazione.

Sotto la lente dei militari sono finite in particolare gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP, la commercializzazione di prodotti scaduti e, nei casi più seri, la vendita di alimenti potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Il bilancio dei sequestri è significativo: complessivamente circa 1.417 chilogrammi di alimenti, tra carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, sono stati sottratti al consumo perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni non idonee o ritenuti pericolosi.

Per le situazioni più critiche, caratterizzate da deficit strutturali e igienici giudicati insostenibili, i NAS hanno proposto la sospensione o la chiusura immediata di 110 attività operanti nei diversi settori controllati.

Non sono mancati i risvolti penali: 17 persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Sul fronte amministrativo, i controlli hanno portato all’elevazione di 1.426 sanzioni per un importo complessivo che sfiora 1,5 milioni di euro, con la segnalazione di 851 esercenti alle autorità competenti. Un’attività intensa, sottolineano i Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.