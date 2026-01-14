Controlli straordinari alla stazione di Gallarate: denunciato ed espulso un 40enne trovato con l’hashish
L’operazione ha visto l’impiego degli agenti del Commissariato di Gallarate e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con pattugliamenti nella zona della stazione ferroviaria
Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato di Gallarate nella zona della stazione ferroviaria, area spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. L’operazione ha coinvolto anche il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e si inserisce nel piano di contrasto al degrado urbano e per il rafforzamento della sicurezza percepita.
Identificate 40 persone, un uomo fermato con droga
Nel corso dei controlli – che hanno compreso posti di blocco e pattugliamenti a piedi – sono state identificate 40 persone. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un cittadino di nazionalità marocchina, che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Il quantitativo è stato ritenuto compatibile con l’attività di spaccio, motivo per cui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Irregolare e già destinatario di provvedimenti di espulsione
Dagli accertamenti svolti attraverso le banche dati, l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di espulsione non rispettati. Considerata la pericolosità e i precedenti, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione.
Per garantirne l’effettiva esecuzione, il cittadino straniero è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Torino, dove resterà in attesa del volo che lo riporterà nel paese d’origine.
