Convalidato l’arresto dell’investitore del Carabiniere: avrà l’obbligo di firma

È stato convalidato dal giudice l’arresto del giovane di 25 anni che ha investito un carabiniere nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio nel corso di un normale controllo stradale avvenuto in territorio di Maccagno con Pino e Veddasca.

Lo ha deciso il giudice del tribunale di Varese dove il 25enne è comparso per il rito direttissimo. Dopo la sentenza l’automobilista è stato rimesso in libertà con la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Il giovane è stato quindi ritenuto colpevole dell’episodio avvenuto intorno all’una e mezza di notte lungo la strada statale 394, all’altezza di via Garibaldi. Il 25enne non si è fermato all’alt imposto dai militari e si è aperto la via di fuga travolgendo un carabiniere di 48 anni in forza al Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Luino. Il militare ha riportato alcune contusioni ma, per fortuna, nessuna ferita grave mentre l’investitore è stato fermato poco dopo.