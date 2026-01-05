Convalidato l’arresto dell’investitore del Carabiniere: avrà l’obbligo di firma
Il 25enne giudicato per via direttissima è stato poi rimesso in libertà. L'episodio avvenuto a Maccagno nella notte tra il 4 e il 5 gennaio
È stato convalidato dal giudice l’arresto del giovane di 25 anni che ha investito un carabiniere nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio nel corso di un normale controllo stradale avvenuto in territorio di Maccagno con Pino e Veddasca.
Lo ha deciso il giudice del tribunale di Varese dove il 25enne è comparso per il rito direttissimo. Dopo la sentenza l’automobilista è stato rimesso in libertà con la misura cautelare dell’obbligo di firma.
Il giovane è stato quindi ritenuto colpevole dell’episodio avvenuto intorno all’una e mezza di notte lungo la strada statale 394, all’altezza di via Garibaldi. Il 25enne non si è fermato all’alt imposto dai militari e si è aperto la via di fuga travolgendo un carabiniere di 48 anni in forza al Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Luino. Il militare ha riportato alcune contusioni ma, per fortuna, nessuna ferita grave mentre l’investitore è stato fermato poco dopo.
Non si ferma all’alt e investe un carabiniere a Maccagno, arrestato un 25enne
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.