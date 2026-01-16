Varese News

Bambini

Cosa fare con i bambini nel weekend del 16, 17 e 18 gennaio a Varese e nel Varesotto

Dai Falò di Sant'Antonio al Teatro delle ombre, è un weekend invernale dedicato alla magia del gioco tra luci e ombre, con tanti spettacoli e storie in musica

Generico 13 Jan 2025

Dai Falò di Sant’Antonio al Teatro delle ombre, è un weekend invernale dedicato alla magia del gioco tra luci e ombre  quello dal 16 al 18 gennaio. In programma per i bambini tanti eventi spettacoli e storie in musica da ascoltare con i pupazzi prima di andare a dormire.

SPETTACOLI

Generico 12 Jan 2026

BUSTO ARSIZIO – Biancaluna è lo spettacolo della Compagnia Roggero in scena domenica 18 gennaio alle ore 16.30  al teatro Sant’Anna di Busto Arsizioper una nuova tappa del progetto Tutti sull’Arca – Scopri di più

SESTO CALENDE – La sala consigliare si fa teatro nella mattinata di sabato 17 gennaio e ospita la compagnia Casa di Creta di Catania con lo spettacolo L’orco gentile e la fata incavolata, in scena alle ore 11 – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio al Cinema Nuovo parte la nuova stagione invernale di CinemaKids, la rassegna di cinema per famiglie promossa da Filmstudio90 che propone l’animazione Tony, Shelley e la luce magica – Il film

VENEGONO INFERIORE –  Bambini e pupazzi sono invitati alla Notte dei pupazzi in Biblioteca, venerdì 16 gennaio alle 20.30, aperta dalle Storie suonate della scrittrice Giuditta Campello e del musicista Claudio Cornelli. Sabato mattina potranno ritirare i pupazzi e scoprire cos’hanno combinato durante la notte- Come partecipare 

FALÒ DI SANT’ANTONIO

falò di sant'antonio

VARESE – Torna la centenaria tradizione varesina del Falò di sant’Antonio, che vedrà il suo clou venerdì sera e nella benedizione degli animali, con il lancio di palloncini, della mattina del 17 gennaio – Tutto il programma

MORAZZONE – Venerdì 16 gennaio si rinnova la celebrazione del Santo protettore degli animali: Messa, reliquia, fuoco rituale e momenti conviviali con Coldiretti e Alpini – Tutte le info

TAINO – Benedizione degli animali, falò di Sant’Antonio e pizzoccheri all’oratorio di Taino nel programma della festa organizzata dall’Unità Pastorale – I dettagli

GIOCHI

ponte del sorriso lego

FAGNANO OLONA – Sabato e domenica  All’interno della festa patronale di San Gaudenzio prende forma un’iniziativa speciale dedicata ai celebri mattoncini. Sabato 17 e domenica 18 l’oratorio ospiterà due giornate di attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie – Tutte le informazioni

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

LAVENO – Ultimo weekend per divertirsi alla Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto che rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

STORIE E LABORATORI

Generico 12 Jan 2026

VARESE – Costruire un Teatrino delle ombre è il laboratorio proposto da Nadia Milani allo spazio Grotta di Masnago domenica 18 gennaio alle ore 15, riservato alla coppia geniore- figlio o figlia – L’evento

SOLARO – Sabato 17 gennaio alle 10, al Centro Civico Il Giuggiolo è in programma un laboratorio creativo per bambini per costruire mangiatoie per gli uccellini – Qui tutte le info

GALLARATE – Immergersi nell’atmosfera del Gelido inverno con letture animate e un laboratorio creativo a tema è la proposta per bambini delle scuole primarie in programma sabato pomeriggio in Biblioteca. Partecipazione gratuita su prenotazione – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – CARDANO AL CAMPO – COGLIATE – SOLBIATE ARNO – SOMMA LOMBARDO – Sabato le biblioteche aprono ai bambini che potranno incontrare i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

ALTRI EVENTI 

Generico 12 Jan 2026

BUSTO ARSIZIO – Due giorni per i fumetti con BAlloon, il festival dedicato alla città esplorata dal Fumetto al Cinema, passando per l’animazione – L’evento

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 10 gennaio dalle ore 16,30 in piazza del Garibaldino a Varese  – Qui tutte le info

TRADATE – Un viaggio tra natura e Spazio attende i visitatori nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed esplorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta e un volo per piccoli astronauti in EcoPlanetario alla scoperta dei più affascinanti misteri dell’Universo: Dalle nebulose ai buchi neri – l’Evento

MAMMA E PAPÀ

GORLA MINORE – Venerdì 16 gennaio nell’auditorium Peppo Ferri una serata di approfondimento sul tema del Bullismo che coinvolgerà diversi attori e partirà dalla testimonianza del 17enne Simone – Qui tutte le info

LONATE POZZOLO –  Sarà l’artista Chicco Colombo a condurre il workshop Gioco e Teatro delle ombre rivolto a genitori, insegnanti ed educatori in programma nella mattinata di sabato 17 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30 al monastero. Partecipazione gratuita su prenotazione – Come partecipare

TRADATE – Sabato 17 gennaio l’Ospedale di Tradate apre le porte dell’ostetricia e ginecologia, per un incontro dedicato alla presentazione della Sala Parto. L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9 alle 16 – L’evento

SCUOLE – Ultimo giro di open day a gennaio per le scuole di ogni ordine e grado che aprono le porte a futuri alunni e famiglie per presentare l’offerta formativa. Questo sabato tocca ad esempio al CIOFS-FP di Castellanza, all’asilo di Schianno e alla scuola dell’infanzia Dalla Chiesa al Montello di Varese Scopri qui tutti gli open day in programma

PER TUTTI –  Desideri da esprimere in occasione dei falò dedicati a Sant’Antonio in tutta la provincia. a Orino inaugura un ciclo di incontri con i ricercatori dell’Università. Casorate Sempione festeggia Sant’Ilario   – Che fare nel weekend

Leggi anche

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.