Cosa fare con i bambini nel weekend del 16, 17 e 18 gennaio a Varese e nel Varesotto

Dai Falò di Sant’Antonio al Teatro delle ombre, è un weekend invernale dedicato alla magia del gioco tra luci e ombre quello dal 16 al 18 gennaio. In programma per i bambini tanti eventi spettacoli e storie in musica da ascoltare con i pupazzi prima di andare a dormire.

SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Biancaluna è lo spettacolo della Compagnia Roggero in scena domenica 18 gennaio alle ore 16.30 al teatro Sant’Anna di Busto Arsizioper una nuova tappa del progetto Tutti sull’Arca – Scopri di più

SESTO CALENDE – La sala consigliare si fa teatro nella mattinata di sabato 17 gennaio e ospita la compagnia Casa di Creta di Catania con lo spettacolo L’orco gentile e la fata incavolata, in scena alle ore 11 – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio al Cinema Nuovo parte la nuova stagione invernale di CinemaKids, la rassegna di cinema per famiglie promossa da Filmstudio90 che propone l’animazione Tony, Shelley e la luce magica – Il film

VENEGONO INFERIORE – Bambini e pupazzi sono invitati alla Notte dei pupazzi in Biblioteca, venerdì 16 gennaio alle 20.30, aperta dalle Storie suonate della scrittrice Giuditta Campello e del musicista Claudio Cornelli. Sabato mattina potranno ritirare i pupazzi e scoprire cos’hanno combinato durante la notte- Come partecipare

FALÒ DI SANT’ANTONIO

VARESE – Torna la centenaria tradizione varesina del Falò di sant’Antonio, che vedrà il suo clou venerdì sera e nella benedizione degli animali, con il lancio di palloncini, della mattina del 17 gennaio – Tutto il programma

MORAZZONE – Venerdì 16 gennaio si rinnova la celebrazione del Santo protettore degli animali: Messa, reliquia, fuoco rituale e momenti conviviali con Coldiretti e Alpini – Tutte le info

TAINO – Benedizione degli animali, falò di Sant’Antonio e pizzoccheri all’oratorio di Taino nel programma della festa organizzata dall’Unità Pastorale – I dettagli

GIOCHI

FAGNANO OLONA – Sabato e domenica All’interno della festa patronale di San Gaudenzio prende forma un’iniziativa speciale dedicata ai celebri mattoncini. Sabato 17 e domenica 18 l’oratorio ospiterà due giornate di attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie – Tutte le informazioni

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

LAVENO – Ultimo weekend per divertirsi alla Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto che rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

STORIE E LABORATORI

VARESE – Costruire un Teatrino delle ombre è il laboratorio proposto da Nadia Milani allo spazio Grotta di Masnago domenica 18 gennaio alle ore 15, riservato alla coppia geniore- figlio o figlia – L’evento

SOLARO – Sabato 17 gennaio alle 10, al Centro Civico Il Giuggiolo è in programma un laboratorio creativo per bambini per costruire mangiatoie per gli uccellini – Qui tutte le info

GALLARATE – Immergersi nell’atmosfera del Gelido inverno con letture animate e un laboratorio creativo a tema è la proposta per bambini delle scuole primarie in programma sabato pomeriggio in Biblioteca. Partecipazione gratuita su prenotazione – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – CARDANO AL CAMPO – COGLIATE – SOLBIATE ARNO – SOMMA LOMBARDO – Sabato le biblioteche aprono ai bambini che potranno incontrare i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

ALTRI EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Due giorni per i fumetti con BAlloon, il festival dedicato alla città esplorata dal Fumetto al Cinema, passando per l’animazione – L’evento

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 10 gennaio dalle ore 16,30 in piazza del Garibaldino a Varese – Qui tutte le info

TRADATE – Un viaggio tra natura e Spazio attende i visitatori nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed esplorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta e un volo per piccoli astronauti in EcoPlanetario alla scoperta dei più affascinanti misteri dell’Universo: Dalle nebulose ai buchi neri – l’Evento

MAMMA E PAPÀ

GORLA MINORE – Venerdì 16 gennaio nell’auditorium Peppo Ferri una serata di approfondimento sul tema del Bullismo che coinvolgerà diversi attori e partirà dalla testimonianza del 17enne Simone – Qui tutte le info

LONATE POZZOLO – Sarà l’artista Chicco Colombo a condurre il workshop Gioco e Teatro delle ombre rivolto a genitori, insegnanti ed educatori in programma nella mattinata di sabato 17 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30 al monastero. Partecipazione gratuita su prenotazione – Come partecipare

TRADATE – Sabato 17 gennaio l’Ospedale di Tradate apre le porte dell’ostetricia e ginecologia, per un incontro dedicato alla presentazione della Sala Parto. L’evento è a accesso libero e si svolgerà dalle 9 alle 16 – L’evento

SCUOLE – Ultimo giro di open day a gennaio per le scuole di ogni ordine e grado che aprono le porte a futuri alunni e famiglie per presentare l’offerta formativa. Questo sabato tocca ad esempio al CIOFS-FP di Castellanza, all’asilo di Schianno e alla scuola dell’infanzia Dalla Chiesa al Montello di Varese – Scopri qui tutti gli open day in programma

PER TUTTI – Desideri da esprimere in occasione dei falò dedicati a Sant’Antonio in tutta la provincia. a Orino inaugura un ciclo di incontri con i ricercatori dell’Università. Casorate Sempione festeggia Sant’Ilario – Che fare nel weekend