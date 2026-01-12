Coscienza e aldilà in un racconto vero: Elisa Origi presenta il suo libro a Sesto Calende
Venerdì 23 gennaio, nella sede del Corpo Volontari Ambulanza, la presentazione del libro Il battito periodico delle palpebre. Un dialogo aperto su coscienza, esperienza e continuità dell’esistenza
Un incontro dedicato alla narrazione, all’ascolto e alla riflessione sui grandi temi dell’esistenza. Venerdì 23 gennaio alle 20.45, nella sede del Corpo Volontari Ambulanza di Sesto Calende, in via F. Mora 24, è in programma “Salotto con Cielo”, serata di presentazione del libro Il battito periodico delle palpebre – Tutta la luce che i tuoi occhi vedranno, scritto da Elisa Origi.
Il volume prende le mosse da un’esperienza realmente accaduta e racconta la storia di Francesca, protagonista di un evento traumatico che la conduce a vivere una condizione ai confini della vita. Una caduta da cavallo, le conseguenze che si complicano nella notte e un’esperienza che porta la coscienza oltre il percorso terreno, aprendo interrogativi profondi sul significato della vita, della morte e della continuità dell’esistenza.
A dialogare con l’autrice sarà Alessandra Benetatos, che accompagnerà il pubblico lungo un confronto sul sottile confine tra vita e morte, coscienza e aldilà, attraverso testimonianze e riflessioni che si collocano tra dimensione narrativa ed esperienza interiore.
La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Sesto Calende, Betta Giordani, e di Gigi Conterio, presidente del Corpo Volontari Ambulanza di Angera, a sottolineare il valore culturale e umano dell’iniziativa, ospitata da una realtà da sempre attenta ai temi della cura e della prossimità.
L’ingresso è libero.
