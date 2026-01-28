Cos’è il sistema bibliotecario Valli dei Mulini? Ne parliamo con Silvia Borella a “La Materia del Giorno”
L’intervista offrirà l’occasione per raccontare da vicino l’esperienza di un progetto intercomunale che unisce le biblioteche di 46 Comuni delle province di Varese e Como. Appuntamento giovedì 29 gennaio alle 16 sulla web tv di Materia
Giovedì 29 gennaio alle 16, la rubrica “La Materia del Giorno” della web tv di Materia ospiterà una nuova puntata dedicata al mondo della cultura e della lettura, con un focus sul Sistema bibliotecario Valli dei Mulini. Ospite dell’incontro sarà Silvia Borella, coordinatrice del sistema da oltre quindici anni.
L’intervista offrirà l’occasione per raccontare da vicino l’esperienza di un progetto intercomunale che unisce, da più di vent’anni, le biblioteche di 46 Comuni delle province di Varese e Como, oltre a un istituto superiore – l’Isis Valceresio – e alla biblioteca del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore.
Nato nel 2002 dall’adesione iniziale di 33 amministrazioni, il sistema bibliotecario ha ampliato nel tempo la sua rete, diventando un vero e proprio punto di riferimento per le politiche culturali locali.
Nel corso dell’intervista, Silvia Borella ripercorrerà le tappe principali di questo percorso e illustrerà come, anno dopo anno, vengano costruiti insieme ai bibliotecari progetti di promozione della lettura, valorizzando la professionalità e il lavoro quotidiano svolto all’interno delle biblioteche.
L’intervista sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Varesenews, permettendo a tutti di seguire la conversazione anche a distanza. È prevista anche la possibilità di assistere dal vivo, accomodandosi sulla tribuna della sala video di Materia fino a esaurimento posti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.