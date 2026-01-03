Varese News

Italia/Mondo

Crans-Montana, il punto di Bertolaso: “Sette ragazzi già a Milano, ma l’operazione non è conclusa”

Sabato 3 gennaio l'assessore regionale al welfare aggiorna sui soccorsi dopo la tragedia di Capodanno: si attende l'esito del DNA per identificare due giovani ricoverati in gravissime condizioni a Zurigo

crans montana

Proseguono le operazioni per curare i feriti e far rientrare in Italia i connazionali coinvolti nel grave incendio avvenuto la notte di capodanno a Crans-Montana. A fare il punto sui soccorsi è stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha fatto il punto della situazione dall’ospedale Niguarda di Milano. Il quadro che emerge è di un’operazione complessa, tra identificazioni difficili e un massiccio sforzo logistico sanitario.

«Ci sono due ragazzi che sembrano essere nostri – ha affermato l’assessore -, ma non sono ancora stati identificati con certezza: sono i due casi più gravi ricoverati al centro grandi ustionati di Zurigo. Abbiamo la ragionevole speranza che si tratti di italiani, ma dobbiamo attendere le prove del DNA. Non riusciamo a identificarli visivamente perché hanno il volto completamente coperto dalle medicazioni per le ustioni e, essendo intubati, non possono parlare. I nostri medici scout sono a Zurigo in riunione con i colleghi svizzeri per seguire questi casi “sconosciuti”, ma ci vorrà parecchio tempo prima di poterli riportare a casa».

«Per oggi è previsto un unico arrivo, quello di Sofia, attualmente a Losanna: è la paziente più grave e seria tra quelli trasportabili. Arriverà in mattinata con un elicottero del soccorso della Val d’Aosta, meteo permettendo. Per gli altri tre ragazzi che avevamo in lista, i medici hanno dichiarato la non trasportabilità immediata; verosimilmente se ne parlerà intorno al 6 o 7 gennaio. Finora abbiamo effettuato oltre 20 rotazioni di volo in condizioni meteo proibitive sopra le Alpi: un gioco di squadra italiano di cui siamo orgogliosi, che ha già portato sette ragazzi qui al Niguarda».

«Ho incontrato le madri dei ragazzi ricoverati: sono preoccupatissime e addoloratissime. Parliamo di un gruppo di amici dove qualcuno è qui, qualcuno è disperso e qualcuno non ce l’ha fatta; sono comprensibilmente scioccati. Per questo abbiamo attivato dieci psicologi: cinque assistono i familiari qui al Niguarda e altri cinque sono a Crans-Montana con il team nazionale per supportare i genitori di chi è ancora disperso, che vivono la situazione più angosciante. Non ci fermeremo finché l’ultimo dei nostri ragazzi non sarà tornato a casa».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.