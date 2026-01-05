Crans-Montana, nelle Valli del Verbano luminarie spente in segno di cordoglio

La Comunità Montana Valli del Verbano sceglie il silenzio e il raccoglimento di fronte a un dolore che supera i confini nazionali. In segno di cordoglio per la tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno, quando un incendio divampato in un locale durante i festeggiamenti ha causato la morte e il ferimento di numerosi giovani, questa sera – lunedì 5 gennaio – le luminarie natalizie resteranno spente in tutti i Comuni aderenti.

Un gesto semplice ma carico di significato, nato dalla volontà di esprimere vicinanza alle vittime e alle loro famiglie in un momento che ha segnato in modo drammatico l’inizio del 2026. La decisione è stata condivisa dall’intero territorio.

«È stato il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, a contattarmi per proporre questa iniziativa – spiega il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi – che ho immediatamente esteso a tutti i Comuni. L’adesione è stata unitaria e sentita, segno di un profondo e condiviso desiderio di vicinanza verso le persone e le famiglie coinvolte, che arriva da tutto il territorio».