Crans-Montana, nelle Valli del Verbano luminarie spente in segno di cordoglio
Questa sera, lunedì 5 gennaio, luci natalizie spente in segno di cordoglio per la tragedia avvenuta in Svizzera. Il presidente della Comunità Montana: "Un gesto condiviso di vicinanza alle famiglie colpite"
La Comunità Montana Valli del Verbano sceglie il silenzio e il raccoglimento di fronte a un dolore che supera i confini nazionali. In segno di cordoglio per la tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno, quando un incendio divampato in un locale durante i festeggiamenti ha causato la morte e il ferimento di numerosi giovani, questa sera – lunedì 5 gennaio – le luminarie natalizie resteranno spente in tutti i Comuni aderenti.
Un gesto semplice ma carico di significato, nato dalla volontà di esprimere vicinanza alle vittime e alle loro famiglie in un momento che ha segnato in modo drammatico l’inizio del 2026. La decisione è stata condivisa dall’intero territorio.
«È stato il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, a contattarmi per proporre questa iniziativa – spiega il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi – che ho immediatamente esteso a tutti i Comuni. L’adesione è stata unitaria e sentita, segno di un profondo e condiviso desiderio di vicinanza verso le persone e le famiglie coinvolte, che arriva da tutto il territorio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.