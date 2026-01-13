Crisi iraniana, mozione bipartisan del Consiglio regionale
Via libera unanime dell’Aula a un documento di sostegno al popolo iraniano e di condanna della repressione del regime
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione bipartisan a sostegno delle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e di netta condanna della repressione attuata dal regime teocratico islamico in Iran. Il testo è stato presentato dai consiglieri Fabrizio Figini (Forza Italia) e Lisa Noja (Italia Viva).
Il documento impegna la Giunta regionale a sostenere, nelle sedi di coordinamento Stato-Regioni, l’azione diplomatica della Farnesina e del Governo per l’isolamento politico dei responsabili delle violenze; a chiedere l’immediato ripristino della connessione Internet in Iran; a promuovere in ambito europeo sanzioni mirate ed efficaci contro gli esponenti del regime coinvolti nella repressione.
Tra le ulteriori iniziative previste, la mozione sollecita il Governo a continuare a guidare il fronte europeo per la liberazione immediata dei prigionieri politici detenuti arbitrariamente; a rafforzare la protezione per i richiedenti asilo e gli attivisti iraniani perseguitati, semplificando le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per studio o protezione speciale, evitando il rischio di rimpatri forzati; a invitare le imprese lombarde, tramite le associazioni di categoria, a rispettare l’embargo, interrompendo rapporti economici e commerciali che possano favorire il regime di Teheran.
A testimonianza dell’impegno istituzionale, Palazzo Pirelli sarà illuminato con la scritta “Free Iran”.
«Questo documento – ha spiegato Figini – nasce da un lavoro di sintesi con tutti i gruppi consiliari. La crisi iraniana affonda le radici nella costituzione della Repubblica islamica, basata su discriminazioni e repressione. Di fronte a una popolazione stremata, il regime ha risposto con la violenza: la Lombardia non si gira dall’altra parte».
Lisa Noja ha sottolineato il valore umanitario dell’iniziativa: «È un testo equilibrato che supera le contrapposizioni politiche e si schiera accanto a chi subisce violenze quotidiane. Centrali sono il superamento del blackout digitale e la protezione dei dissidenti che vivono in Italia».
Soddisfazione per l’approvazione unanime è stata espressa anche dai rappresentanti di Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lombardia Ideale, Patto Civico e Partito Democratico. Il Sottosegretario alle Relazioni Internazionali Raffaele Cattaneo ha infine ricordato come «la brutalità del regime non arresterà un cambiamento radicale in Iran».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.