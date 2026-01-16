Varese News

Cristina e il mondo senza occhi, Mady e le sue foto di bambini, la vetrina di Purè Radio su Radio Materia

Il venerdì sulla nostra web radio inizia alle 16,30 con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, alle 18 la storia di Madymar e alle 21 Lello e Marco ospiti di Pure Noise

Il mondo dei ciechi e degli ipovedenti, una fotografa specializzata in ritratti di bambini e due colleghi di una web radio musicale saranno gli ospiti di oggi, venerdì, su Radio Materia. Alle 16,30, alle 18 e alle 20 sintonizzatevi su www.radiomateria.it per non perderveli.

16,30 Soci All Time

La settimana della nostra trasmissione dedicata alle associazioni si chiude con Cristina Pasquino, presidente della sezione varesina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Con lei esploreremo l’associazione che si occupa di fornire supporto e aiuto alle persone con disabilità visiva.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Per la serie “lavori particolari” avremo in studio Mady Marcu, fotografa specializzata in servizi fotografici per bambini e nuove nascite. Con lei parleremo di come è approdata a questo lavoro e del rapporto coi suoi clienti.

20,00 NOIse

Ospiti della puntata del podcast di Arianna Bonazzi, i fondatori di Pure Radio, Lello e Marco. Durante l’intervista, i due creatori descrivono la nascita della loro realtà indipendente nel Varesotto, nata per offrire uno spazio espositivo ad artisti emergenti attraverso dirette su Twitch e contenuti YouTube. Il dialogo esplora le loro strategie di comunicazione non convenzionali, tra cui l’uso di meme e finti dissing per promuovere eventi musicali dal vivo.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
