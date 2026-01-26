Cucciolo di pochi giorni abbandonato in uno stabile: salvato dalla Polizia
Il ritrovamento in un cantiere di via Acerbi nel pomeriggio di giovedì
Una pattuglia delle Volanti di Milano impegnata in un normale controllo di routine si è ritrovata protagonista di un salvataggio che ha commosso gli operatori. Nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, mentre percorrevano via Acerbi, gli agenti sono stati attirati dalle segnalazioni di alcuni operai al lavoro in un cantiere edile della zona.
All’interno di una stanza dello stabile in costruzione, i poliziotti hanno scoperto un cucciolo di cane di pochissimi giorni. L’animale, solo e visibilmente provato, si presentava infreddolito e affamato, abbandonato in un ambiente ostile e senza alcuna protezione.
Gli agenti sono intervenuti immediatamente per soccorrere il piccolo, provvedendo a riscaldarlo e a metterlo in sicurezza prima che le sue condizioni potessero peggiorare. Una volta stabilizzato, il cucciolo è stato trasportato e affidato alle cure del canile sanitario di competenza.
Ora il piccolo si trova al sicuro e sotto osservazione veterinaria. Un intervento che, nato da una semplice attività di controllo del territorio, ha permesso di dare una seconda possibilità a una vita che sembrava destinata a un tragico epilogo.
