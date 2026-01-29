Cucina, bar e accoglienza: da Federalberghi Varese un bando per studenti nel ricordo di Piero Colombo

Federalberghi Varese, in collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo della provincia di Varese, ha lanciato la terza edizione del premio di studio dedicato alla memoria dello storico presidente Piero Colombo. L’iniziativa, rivolta agli studenti del secondo ciclo di istruzione con indirizzo turistico della provincia di Varese, ha come tema centrale per l’anno scolastico 2025-2026 “La Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. Il bando punta a valorizzare non solo le ricette, ma tutto il patrimonio di riti, socialità e biodiversità che rende la tavola italiana un simbolo di identità e accoglienza nel mondo.

Tre categorie per valorizzare il talento locale

Il concorso è aperto a gruppi di studenti frequentanti percorsi di formazione professionale, istruzione professionale o tecnica in ambiti come cucina, sala bar, enogastronomia e ospitalità alberghiera. I partecipanti devono appartenere alla medesima classe e ogni gruppo deve indicare un docente come referente di progetto. Le categorie previste dal bando sono tre: Cucina, Sala e Bar, e Accoglienza turistica.

Per la categoria Cucina, i ragazzi possono proporre piatti o menù legati alla tradizione locale, evidenziandone la storia e il legame con il territorio. Nella sezione Sala Bar, l’obiettivo è la creazione di un cocktail con ingredienti tipici o la rivisitazione di bevande tradizionali. Per l’Accoglienza, invece, si punta sulla comunicazione digitale con video reel o la progettazione di kit turistici focalizzati sull’enogastronomia locale.

I premi e la selezione della giuria

Per ciascuna delle tre categorie è previsto un premio di 1.000 euro, destinato all’acquisto di attrezzature didattiche, prodotti informatici o materiali formativi per l’istituto scolastico di appartenenza dei vincitori. La selezione sarà affidata a una giuria composta da esponenti di Federalberghi Varese e dell’Ente Bilaterale, che valuterà l’originalità, la coerenza e gli aspetti tecnici dei lavori presentati.

I progetti dovranno essere presentati ufficialmente alla giuria durante un evento o una simulazione dedicata. «Obiettivo del presente bando è quello di coinvolgere gruppi classe di studenti meritevoli, facendo nel contempo memoria di Piero Colombo» — si legge nel regolamento ufficiale del premio.

Scadenze e cerimonia finale

Le classi interessate possono inviare la propria candidatura a partire dal 1° febbraio 2026 ed entro il termine tassativo del 28 febbraio 2026. La realizzazione degli eventi o delle simulazioni collegate ai progetti dovrà invece avvenire entro il 31 maggio 2026.

Il momento culminante dell’iniziativa sarà la cerimonia di premiazione, fissata per il 18 giugno 2026 in occasione dell’Hotelier Day, l’evento annuale promosso da Federalberghi Varese. In questa sede verranno proclamati i tre gruppi vincitori che si saranno distinti per la capacità di raccontare il cibo come elemento di identità e accoglienza.

QUI IL BANDO