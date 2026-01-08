Cunardo e la montagna di neve, “così prepariamo la pista di fondo”

Stanotte? «Stanotte, e stamattina presto, eravamo a meno undici». Chi pensa che le temperature polari tengano le persone chiuse in casa, a Cunardo, si sbaglia di grosso, dal momento che sulla pista di fondo gestita dallo Sci Club – tutti volontari – si lavora a pieno regime. Dopo le abbondanti “sparate” di neve grazie ai nuovi cannoni, la mattina è un via vai continuo di camion che, con un’enorme benna, trasportano la neve dal punto in cui viene prodotta fino alle zone più recondite della pista.

Siamo in una piana a 450 metri di altitudine, ma c’è una vera e propria montagna di neve alta almeno sette metri: a guardarla quasi non ci si crede, perché sovrasta di oltre il doppio il tettuccio del caterpillar che la prende e la sposta. Giù la benna, carico, il be-bep della retromarcia e via a rifornire i quasi due chilometri di pista di fondo che domenica sarà pronta.

«Chi vorrà venire a farsi una sciata – e sappiamo che sono in tanti ad aspettare questo momento – potrà farlo domenica, giorno di apertura», spiega Gian Antonio Gianantonio, presidente dello Sci Club Cunardo Centro Fondo. «La neve viene prodotta di notte, quando fa molto freddo, anche se i cannoni di nuova generazione che abbiamo da qualche anno consentono di iniziare a sparare già a meno tre gradi», aggiunge, tutto preso a controllare i lavori. «Una volta spostata, la neve viene battuta, poi la pista è pronta».

Qui vengono a sciare i milanesi habitué da generazioni, magari con la seconda casa, ma anche molti svizzeri: «Da Lugano o da Locarno, sì, ne arrivano parecchi. È un posto del cuore per chi ama questo genere di attività».

Si può arrivare anche senza attrezzatura: la “pancia” dello Sci Club è un deposito che contiene centinaia di sci e scarponi di ogni misura, materiale invernale che, con un modico prezzo, può essere noleggiato. Poi servono dieci euro per l’accesso alle piste: una famiglia con due adulti e due bambini può cavarsela con poco più di cinquanta euro per una mattinata di sport sulle piste dietro casa, dove è anche possibile mangiare un panino o un piatto freddo.

Un circuito che sta in piedi grazie al volontariato. «Siamo una quindicina, diventiamo una ventina contando amici e simpatizzanti che ci danno una mano». La struttura è di proprietà comunale e viene gestita nei mesi invernali proprio dallo Sci Club.

La stagione sciistica coincide anche con le attività educative dedicate alle scuole. «Diversi istituti della provincia di Varese – non solo dei paesi vicini ma anche, per esempio, dell’area di Gallarate – vengono qui per fare attività motoria. I ragazzi arrivano, noi forniamo l’attrezzatura, si formano gruppi da otto e via a sciare, seguiti dagli istruttori. È bellissimo vederli durante la settimana: stanno all’aria aperta, nei boschi, a contatto con la natura. Si divertono un mondo».

Del resto la neve, solo a guardarla, mette allegria, una gioia appena scalfita dai ricordi degli inverni passati, quando freddo e soprattutto neve erano all’ordine del giorno. Per quest’anno, almeno, il freddo – ingrediente fondamentale per la produzione e il mantenimento della pista – sembra tenere. Qualche grado in più potrebbe arrivare dalla prossima settimana, ma una volta pressata la neve regge. Almeno secondo i pronostici, che da queste parti suonano anche come preghiere: «Dai, se il freddo resta, sciamo fino ad aprile».