È di Sumirago il nuovo comandante dei carabinieri di Sanremo Alessio Zanardo

Una carriera nell’arma a Sanremo e Varesotto d’origine. Alessio Zanardo, originario di Caidate, 55 anni, Zanardo, Luogotenente è stato nominato nuovo comandante della Stazione Carabinieri della città ligure. Zanardo ha operato per anni al Nucleo Operativo della Compagnia.

Tra il 2017 e il 2019 ha comandato la Stazione Carabinieri di Badalucco, per poi rientrare a Sanremo con l’incarico di vicecomandante della Stazione, al fianco del Luogotenente Carica Speciale Paolo Farchetti, oggi in congedo e di cui raccoglie l’ideale testimone. Alessio Zanardo è rimasto molto legato al suo paese d’origine dove torna regolarmente.

Nella foto a destra. Al centro il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.