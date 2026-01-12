Da Fondazione Cariplo 381mila euro per cultura, patrimonio e innovazione sociale nel Varesotto
Contributi a cinque progetti del territorio tra cui il restauro della cappella di Agra e la valorizzazione degli spazi culturali del Collegio Rotondi
Fondazione Cariplo rinnova il suo impegno a favore della provincia di Varese, annunciando un nuovo pacchetto di interventi da 381mila euro destinati alla valorizzazione culturale, alla tutela del patrimonio storico e al rafforzamento delle organizzazioni del terzo settore. Le risorse sono state approvate nell’ultimo Consiglio di amministrazione del mese di dicembre e rappresentano un investimento concreto sul territorio e sulla crescita delle comunità locali.
Cultura, restauro e terzo settore al centro dei finanziamenti
I contributi sono stati assegnati attraverso tre bandi distinti: “Valore della Cultura”, pensato per sostenere la promozione e la sostenibilità delle attività culturali; “SOS Patrimonio”, dedicato alla conservazione e al restauro dei beni storico-artistici; e “Riprogettiamo il Futuro 2025”, volto a favorire l’evoluzione organizzativa delle realtà non profit.
Tra i progetti finanziati ci sono iniziative culturali, come quella promossa da Insight Evolution Aps Gattabuia di Varese, che riceverà 34mila euro, e interventi di restauro come quello dell’antica cappella dell’ossario cimiteriale del Comune di Agra, per cui sono stati stanziati 120mila euro. Significativo anche il contributo di 115mila euro al Collegio Rotondi di Gorla Minore per la conservazione integrata degli spazi culturali. Altri due progetti, Impulsi (Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo) e Trame generative (Cooperativa La Casa davanti al Sole di Venegono Inferiore), riceveranno rispettivamente 59mila e 53mila euro per sviluppare nuovi modelli di organizzazione e innovazione sociale.
Un sostegno che guarda al futuro del territorio
«Sostenere il territorio varesino significa dare continuità a un percorso di crescita condivisa – spiega Carlo Massironi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo –. Con queste iniziative vogliamo valorizzare le energie locali, rafforzare le istituzioni culturali e tutelare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità».
Giuseppe Banfi, anch’egli membro della Commissione, sottolinea come la cultura sia «un motore di sviluppo e coesione» e come i progetti finanziati dimostrino che «creatività, partecipazione e cura dei luoghi possano generare nuove opportunità».
Infine, Sarah Maestri, anch’essa membro della Commissione Centrale di Beneficenza ribadisce l’importanza del terzo settore: «Le organizzazioni del territorio sono un presidio fondamentale per il benessere delle persone. Investire nella loro crescita significa rafforzare i legami comunitari, promuovere inclusione e sostenere modelli innovativi capaci di rispondere ai bisogni reali del territorio».
