Da Lonate Pozzolo alla Camera: Varese Possibile chiede chiarimenti sul raduno dell’estrema destra
L’interrogazione parlamentare presentata il 9 gennaio punta a chiarire come realtà legate al neonazismo abbiano potuto ottenere i locali della Pro Loco di Lonate Pozzolo per assemblee e concerti
Il caso del concerto di estrema destra ospitato lo scorso novembre a Lonate Pozzolo approda in Parlamento. Varese Possibile e l’onorevole Marco Grimaldi hanno infatti presentato un’interrogazione ufficiale al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere chiarimenti sulla gestione degli spazi pubblici e sulle misure di controllo relative a eventi legati a movimenti neonazisti. La vicenda nasce dalle rivelazioni della piattaforma investigativa tedesca EXIF, che ha documentato come gruppi musicali e organizzazioni che inneggiano apertamente al nazismo abbiano trovato accoglienza nei locali della Pro Loco lonatese.
L’azione politica e l’interrogazione parlamentare
L’iniziativa, depositata il 9 gennaio, punta a far luce sulla catena di autorizzazioni che ha permesso lo svolgimento di un concerto e di un’assemblea di realtà neonaziste in spazi destinati alla promozione del territorio. L’onorevole Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra), sostenuto dai portavoce locali di Possibile, chiede che il Governo intervenga per evitare che soggetti pregiudicati e sigle dichiaratamente contrarie ai principi costituzionali possano utilizzare beni comuni per la propria propaganda.
La difesa dei valori costituzionali
Secondo gli esponenti di Possibile, la gravità di quanto accaduto a Lonate Pozzolo e Bollate richiede una presa di posizione netta che vada oltre la semplice denuncia locale. «Gli spazi cittadini devono rimanere espressione dei valori repubblicani, intrinsecamente antifascisti e antinazisti» – Milena Berteotti e Sofia Mason, portavoci di Varese Possibile -. Per l’associazione, ospitare tali realtà è inaccettabile, specialmente in una provincia come quella di Varese che rivendica con orgoglio il proprio contributo storico alla Resistenza.
La mobilitazione delle associazioni del territorio
Il coro di protesta non è isolato. Insieme a Varese Possibile, diverse associazioni della zona hanno denunciato l’accaduto per sottolineare che il territorio non intende restare in silenzio di fronte a manifestazioni di odio e razzismo. L’obiettivo della mobilitazione è ribadire che la promozione della cultura e del territorio non può in alcun modo prestare il fianco a ideologie che celebrano la violenza e la discriminazione.
L’impegno per il futuro
La richiesta al Ministero è chiara: definire protocolli più rigidi per la concessione degli spazi pubblici, garantendo che non vengano utilizzati da gruppi che minano le basi democratiche del Paese. «La nostra associazione è impegnata a far sentire la voce di chi non ritiene accettabile ospitare tali realtà nel territorio provinciale» – Walter Girardi, Comitato Scientifico Nazionale Possibile -. La vicenda resta ora sotto i riflettori delle istituzioni nazionali, in attesa di una risposta formale da parte del Viminale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.