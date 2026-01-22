Da Lozza a Palazzo Pirelli: gli alunni della “Pascoli” diventano consiglieri regionali per un giorno
Visita didattica a Milano per gli studenti varesini e i coetanei di Macherio. Accolti dal Presidente Romani e dal consigliere Licata, i bambini hanno simulato il voto di una legge in Aula
Per una mattina i banchi di scuola sono stati sostituiti da quelli, ben più imponenti, del “Parlamento della Lombardia”. Gli alunni della scuola primaria “G. Pascoli” di Lozza, insieme ai compagni della “G. Rodari” di Macherio (MB), sono stati i protagonisti di una speciale visita didattica a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale.
Circa settanta piccoli ospiti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno varcato la soglia del Grattacielo Pirelli per scoprire da vicino come funzionano le istituzioni che governano il territorio.
Il dialogo con le istituzioni
Ad accogliere le scolaresche è stato il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, insieme ai consiglieri Giuseppe Licata (eletto nel territorio varesino), Alessia Villa e Martina Sassoli. I ragazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione per tempestare i politici di domande, curiosi di conoscere il percorso che li ha portati a sedere in Aula.
«Le visite delle scuole sono un’esperienza di crescita all’insegna della democrazia — ha sottolineato il Presidente Romani —. È nostro dovere stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni, affinché in futuro possano diventare protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità».
La simulazione in Aula e il panorama dal 26° piano
Il momento più emozionante è stato l’ingresso nell’Aula consiliare. Qui gli studenti di Lozza hanno potuto sedersi fisicamente al posto dei consiglieri regionali, imparando le regole del dibattito e le modalità di voto. Sotto la guida dei funzionari, i bambini hanno messo in scena una vera e propria seduta, proponendo idee e simulando l’approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione.
La mattinata si è conclusa con una tappa spettacolare al 26° piano, il “Piano della Memoria”, dove i giovani ospiti hanno potuto ammirare la città di Milano dall’alto e scattare foto ricordo. L’iniziativa rientra nel programma che il Consiglio regionale dedica alle scuole per avvicinare i cittadini di domani alla vita pubblica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.