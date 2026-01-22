Da Lozza a Palazzo Pirelli: gli alunni della “Pascoli” diventano consiglieri regionali per un giorno

Per una mattina i banchi di scuola sono stati sostituiti da quelli, ben più imponenti, del “Parlamento della Lombardia”. Gli alunni della scuola primaria “G. Pascoli” di Lozza, insieme ai compagni della “G. Rodari” di Macherio (MB), sono stati i protagonisti di una speciale visita didattica a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale.

Circa settanta piccoli ospiti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno varcato la soglia del Grattacielo Pirelli per scoprire da vicino come funzionano le istituzioni che governano il territorio.

Il dialogo con le istituzioni

Ad accogliere le scolaresche è stato il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, insieme ai consiglieri Giuseppe Licata (eletto nel territorio varesino), Alessia Villa e Martina Sassoli. I ragazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione per tempestare i politici di domande, curiosi di conoscere il percorso che li ha portati a sedere in Aula.



«Le visite delle scuole sono un’esperienza di crescita all’insegna della democrazia — ha sottolineato il Presidente Romani —. È nostro dovere stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni, affinché in futuro possano diventare protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità».

La simulazione in Aula e il panorama dal 26° piano

Il momento più emozionante è stato l’ingresso nell’Aula consiliare. Qui gli studenti di Lozza hanno potuto sedersi fisicamente al posto dei consiglieri regionali, imparando le regole del dibattito e le modalità di voto. Sotto la guida dei funzionari, i bambini hanno messo in scena una vera e propria seduta, proponendo idee e simulando l’approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione.

La mattinata si è conclusa con una tappa spettacolare al 26° piano, il “Piano della Memoria”, dove i giovani ospiti hanno potuto ammirare la città di Milano dall’alto e scattare foto ricordo. L’iniziativa rientra nel programma che il Consiglio regionale dedica alle scuole per avvicinare i cittadini di domani alla vita pubblica.