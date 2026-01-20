Da oggi il Melanoma Skin Centre attivo nella nuova sede: prosegue l’impegno di ASST Sette Laghi nella lotta al melanoma

Da oggi il Melanoma Skin Centre di Varese è operativo nella nuova sede situata nella Palazzina 13, accanto a Villa Tamagno, segnando un ulteriore passo avanti nell’impegno di ASST Sette Laghi nella prevenzione, diagnosi e cura del melanoma.

Nel corso del 2025, ASST Sette Laghi ha affrontato 286 nuovi casi di melanoma, una media che equivale a quasi un nuovo caso ogni giorno feriale. Numeri che confermano quanto questa patologia rappresenti una sfida sanitaria rilevante, sia dal punto di vista clinico sia organizzativo. Una sfida che l’Azienda affronta grazie alla presenza di un gruppo multidisciplinare altamente specializzato, in grado di seguire il paziente lungo tutto il percorso di cura: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla gestione della malattia nelle fasi più avanzate.

Il Melanoma Skin Centre, sotto la responsabilità del dott. Maurizio Lombardo, rappresenta il fulcro di questo modello assistenziale integrato. «Per contrastare un tumore in costante crescita – sottolinea il dott. Lombardo – è fondamentale investire sempre di più nella prevenzione primaria, educando in particolare i giovani a un corretto rapporto con il sole. Proprio con questo obiettivo è nata una preziosa collaborazione tra il mondo scientifico e quello della scuola».

Grazie alla disponibilità del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, dott. Giuseppe Carcano, e del dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese, dott. Marco Zago, ASST Sette Laghi ha potuto aderire a un progetto di prevenzione su scala nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa prevede la formazione degli studenti del terzo anno, che diventeranno a loro volta “docenti” di prevenzione oncologica per i compagni del primo e secondo anno delle scuole superiori.

«Percorsi analoghi – aggiunge Lombardo – hanno già dimostrato la loro efficacia in altri Paesi, come l’Australia, dove si sta osservando una prima inversione di tendenza con una riduzione dei casi di melanoma».

La nuova struttura autonoma del Melanoma Skin Centre nasce con l’obiettivo di garantire ai pazienti una presa in carico globale e continuativa, evitando che chi affronta la malattia possa sentirsi solo. L’attività clinica è coordinata attraverso il GOM – Gruppo Oncologico Multidisciplinare, che riunisce specialisti di diverse unità dell’Ospedale di Varese per offrire un’assistenza completa e personalizzata.

A supporto dei pazienti, soprattutto nella fase di avvio della nuova sede, si conferma fondamentale anche il contributo del volontariato. In particolare, la presenza dei volontari dell’associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno ODV, guidata dalla sua presidente Adele Patrini, rappresenta un valore aggiunto prezioso nel percorso di accoglienza e accompagnamento delle persone colpite dalla malattia.

A Varese, dunque, il melanoma trova una risposta forte, organizzata e determinata: una rete di professionisti, istituzioni e volontari uniti da un unico obiettivo, quello di combattere efficacemente questa patologia e migliorare la qualità di vita dei pazienti.