Dai banchi di Alicante a quelli di Palazzo Borghi: gli studenti Erasmus ricevuti a Gallarate
Sei ragazzi spagnoli, ospiti dell'Isis Gadda Rosselli, hanno visitato l'aula del Consiglio Comunale. Il presidente Marco Colombo: «Un investimento sulla consapevolezza civica dei giovani»
Un ponte tra la provincia di Varese e la Spagna che passa dai banchi di scuola a quelli delle istituzioni. Gli studenti arrivati da Orihuela, località nei pressi di Alicante, sono stati ricevuti a Palazzo Borghi nell’ambito del progetto Erasmus che vede protagonista l’Isis Gadda Rosselli.
I ragazzi, accolti con entusiasmo dall’amministrazione comunale, hanno avuto l’opportunità di sedersi tra gli scranni dei consiglieri e degli assessori, scoprendo da vicino il funzionamento della “macchina” amministrativa cittadina.
Il progetto: tra mobilità breve e lunga
L’iniziativa è parte di un percorso di internazionalizzazione consolidato per l’istituto gallaratese. Come spiegato da Sara Curioni, referente del progetto per il Gadda Rosselli: «I ragazzi sono inseriti stabilmente in classe con i compagni e partecipano a tutte le attività del nostro piano formativo, comprese quelle extrascolastiche».
Il gruppo è composto da sei studenti: tre studenti impegnati in una mobilità breve di tre settimane e tre studenti che resteranno a Gallarate per una mobilità lunga, fino al 22 febbraio.
Tutte le esperienze sono state finanziate attraverso i fondi PNRR Erasmus, permettendo uno scambio reciproco che ha già visto diversi studenti italiani volare in Spagna nei mesi scorsi.
“Dalla teoria alla vita vera”
L’impatto con una nuova realtà non è sempre immediato, ma i benefici superano le fatiche iniziali. «I primi giorni sono stati un po’ difficili – racconta Francesca, una delle studentesse coinvolte –. Il passaggio dai libri alla vita di tutti i giorni non è stato semplice, ma è un’esperienza che consiglierei assolutamente ai miei compagni perché ti fa crescere molto».
L’istituzione si apre ai giovani
Per il presidente del Consiglio Comunale, l’apertura delle porte del Municipio è un segnale preciso: «Sedersi, anche solo per pochi minuti, tra i banchi dell’aula consiliare è un’esperienza che vogliamo far provare ai nostri ragazzi e a chi viene in scambio. È fondamentale capire cosa c’è dietro l’amministrazione di una città». Un’iniziativa che mira a trasformare la visita istituzionale in un vero e proprio investimento sulla consapevolezza civica delle nuove generazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.