Dai progetti per le popolazioni dell’Himalaya ai progetti dei giovani artisti. È venerdì su Radio Materia
Alle 16,30 avremo Patrizia Broggi di EcoHimal, alle 18 Giulio Cazzani e il suo progetto musicale OP3 e alle 20 spazio alle giovani generazioni con Amanda Roberts ospite di NOIse, insieme alle sue canzoni
Tre nuovi appuntamenti nel venerdì di Radio Materia che ci faranno viaggiare dalle vette himalayane, fino ai percorsi musicali di un violoncellista tra classica e pop, passando dal mix di radici di una musicista italiana con radici argentine e gallesi.
Soci All Time 16,30
Nella nostra trasmissione dedicata alle associazioni, realizzata in collaborazione con CSV Insubria conosceremo la realtà di Eco Himal Italia Odv, un’associazione di volontariato creata per promuovere la difesa delle aree himalayane attraverso la cooperazione con le popolazioni che vi abitano. Opera nelle aree Himalayane dell’Asia Centrale, in particolare in Nepal e Tibet, attraverso una profonda conoscenza delle popolazioni e dei luoghi, promuovendo progetti che nascono dal basso. In studio la vice presidente Patrizia Broggi.
Chi l’avrebbe mai detto 18,00
La musica torna ad affacciarsi nella nostra trasmissione dedicata alle storie delle persone. Giulio Cazzani è un violoncellista che con il suo trio d’archi rielabora successi pop e rock in chiave classica. Il progetto di OP3, questo il loro nome, mette in comunicazione il mondo della musica classica con quello della musica contemporanea.
NOIse di Arianna Bonazzi 20,00
Ancora musica nel nostro venerdì con Arianna Bonazzi che intervista l’artista cremonese ma con origini argentino-gallesi, Amanda Roberts. In questa seconda puntata della seconda stagione di NOIse si torna ad affrontare il tema delle difficoltà e della caparbietà dei giovani artisti emergenti in un mondo spesso respingente nei loro confronti se non ci si adegua alla dittatura dei social network. Ascolteremo anche alcune sue canzoni.
