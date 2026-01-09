Dal 13 gennaio sarà possibile iscriversi a scuola. On line le domande per le classi prime
Fino al 14 febbraio sarà possibile presentare l’iscrizione alle prime classi dei diversi ordini e gradi della scuola del prossimo anno scolastico
Da martedì 13 gennaio sarà possibile presentare l’iscrizione alle prime classi dei diversi ordini e gradi della scuola per l’anno scolastico 2026/2027.
Le domande potranno essere presentate fino al 14 febbraio 2026.
Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.
L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia.
RADIO MATERIA
Ogni mercoledì alle ore 15.00 su www.radiomateria.it gli studenti delle scuole superiori sono in diretta nella trasmissione “Che scuola fai?” per parlare della propria esperienza in aula.
Ogni trasmissione diventa la puntata del podcast disponibile sulle principali piattaforme di streaming
