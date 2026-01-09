Varese News

Dal 13 gennaio sarà possibile iscriversi a scuola. On line le domande per le classi prime

Fino al 14 febbraio sarà possibile presentare l’iscrizione alle prime classi dei diversi ordini e gradi della scuola del prossimo anno scolastico

Primo giorno di scuola alla Galilei

Da martedì 13 gennaio sarà possibile presentare l’iscrizione alle prime classi dei diversi ordini e gradi della scuola per l’anno scolastico 2026/2027.

Le domande potranno essere presentate fino al 14 febbraio 2026.

Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia.

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
