Dal 23 gennaio si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express (ma non in aeroporto)
Il tema era sollevato in particolare a Busto Arsizio e Saronno, dai pendolari che vanno a Milano. Trenord ha esteso l'adozione anche alla linea che fa capolinea a Cadorna
Dal 23 gennaio, si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express, a meno che non si vada in aeroporto.
Sembra un controsenso, ma in realtà è una risposta attesa a fronte di una richiesta presentata da tempo dai pendolari di Busto Arsizio Nord e Saronno che chiedevano di poter accedere in seconda classe ai treni express per Milano Cadorna.
Fino ad oggi si poteva farlo sul treno semidiretto che va a Milano Centrale, dal 23 gennaio invece scatta la seconda classe anche sulla linea RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. «Sarà possibile viaggiare, limitatamente all’apposita area del treno contrassegnata dal relativo logo, anche con titoli di viaggio di seconda classe, ferroviari e integrati, da e per le stazioni di Milano Domodossola Fiera, Milano Bovisa Politecnico, Saronno e Busto Arsizio Nord», spiega l’ultima circolare di Trenord.
«Per gli spostamenti da/per le stazioni di Malpensa Aeroporto T1 e Malpensa Aeroporto T2» come detto «continuerà invece a essere valida la tariffa aeroportuale che dà accesso alla 1° classe».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.