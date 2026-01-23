Dal 23 gennaio si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express (ma non in aeroporto)

Dal 23 gennaio, si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express, a meno che non si vada in aeroporto.

Sembra un controsenso, ma in realtà è una risposta attesa a fronte di una richiesta presentata da tempo dai pendolari di Busto Arsizio Nord e Saronno che chiedevano di poter accedere in seconda classe ai treni express per Milano Cadorna.

Fino ad oggi si poteva farlo sul treno semidiretto che va a Milano Centrale, dal 23 gennaio invece scatta la seconda classe anche sulla linea RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. «Sarà possibile viaggiare, limitatamente all’apposita area del treno contrassegnata dal relativo logo, anche con titoli di viaggio di seconda classe, ferroviari e integrati, da e per le stazioni di Milano Domodossola Fiera, Milano Bovisa Politecnico, Saronno e Busto Arsizio Nord», spiega l’ultima circolare di Trenord.

«Per gli spostamenti da/per le stazioni di Malpensa Aeroporto T1 e Malpensa Aeroporto T2» come detto «continuerà invece a essere valida la tariffa aeroportuale che dà accesso alla 1° classe».