Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Dal 23 gennaio si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express (ma non in aeroporto)

Il tema era sollevato in particolare a Busto Arsizio e Saronno, dai pendolari che vanno a Milano. Trenord ha esteso l'adozione anche alla linea che fa capolinea a Cadorna

Saronno - Malpensa Express

Dal 23 gennaio, si può viaggiare in seconda classe sui Malpensa Express, a meno che non si vada in aeroporto.
Sembra un controsenso, ma in realtà è una risposta attesa a fronte di una richiesta presentata da tempo dai pendolari di Busto Arsizio Nord e Saronno che chiedevano di poter accedere in seconda classe ai treni express per Milano Cadorna.

Fino ad oggi si poteva farlo sul treno semidiretto che va a Milano Centrale, dal 23 gennaio invece scatta la seconda classe anche sulla linea RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. «Sarà possibile viaggiare, limitatamente all’apposita area del treno contrassegnata dal relativo logo, anche con titoli di viaggio di seconda classe, ferroviari e integrati, da e per le stazioni di Milano Domodossola Fiera, Milano Bovisa Politecnico, Saronno e Busto Arsizio Nord», spiega l’ultima circolare di Trenord.

«Per gli spostamenti da/per le stazioni di Malpensa Aeroporto T1 e Malpensa Aeroporto T2» come detto «continuerà invece a essere valida la tariffa aeroportuale che dà accesso alla 1° classe».

Quanto costa il treno Gallarate-Malpensa?

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.