Dal borgo di Cadero alla Svizzera: il palloncino con il messaggio di un bambino vola fino ai Grigioni e torna indietro

Un palloncino gonfiato a elio, un messaggio scritto con il cuore e un viaggio che ha attraversato le Alpi. È successo a Cadero, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, durante la festa della Befana: uno dei bigliettini lanciati in cielo dai bambini è arrivato fino a Bever, nel cantone svizzero dei Grigioni, a più di 100 chilometri di distanza.

“Una vita serena è vivere con i nonni felici”

Durante l’evento “Il borgo che non muore”, tra le tante iniziative della giornata c’era anche quella dei palloncini volanti. Ogni bambino ha affidato all’aria un pensiero, un desiderio, un augurio. Uno di questi è atterrato nella neve di Bever, dove è stato trovato da una donna, Ursula, in vacanza in zona. Colpita dal gesto e dalle parole, ha voluto rispondere: ha preso una cartolina, l’ha compilata e l’ha spedita all’indirizzo indicato nel biglietto.

«Buongiorno, ho trovato questo palloncino nella neve a Bever. Ti auguro buona vita, cordiali saluti, sono qui in vacanza, Ursula» – ha scritto nella cartolina. Il messaggio del bambino era semplice ma profondo: «Una vita serena è vivere con i nonni felici».

Una storia semplice che unisce

Un gesto spontaneo, nato da una festa di paese, è così diventato un piccolo ponte tra due comunità lontane, ma unite da un momento di poesia e gentilezza. Cadero, che si racconta ogni anno con la voglia di restare vivo e abitato, ha visto volare uno dei suoi messaggi proprio oltre confine, trovando qualcuno disposto ad ascoltare e a rispondere.