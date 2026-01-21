Varese News

Dal garage alla rivoluzione dell’assistenza informatica: la storia (varesina) di G8A Technology

G8A Technology, nata in un garage come le grandi tech company, porta alle PMI un modello innovativo: il noleggio assistito. Un servizio completo che elimina problemi informatici e garantisce continuità operativa

La storia (varesina) di G8A Technology

In America la chiamano garage innovation: è nel box di casa che sono nati giganti come Apple, Google e Hewlett-Packard. E non è un caso che molte aziende rivoluzionarie condividano la stessa immagine iniziale: due persone, qualche computer da sistemare, un’idea più grande dello spazio in cui è nata.
Una storia simile si può raccontare anche a Solbiate Arno, dove G8A Technology ha mosso i primi passi nel garage dei fratelli Arrigo (nella foto in alto).

Prima come negozio, poi come punto di riferimento per decine di clienti che chiedevano sempre più assistenza, consulenza, continuità. E da quelle richieste sempre più frequenti è arrivata l’intuizione che ha cambiato tutto: non bastava vendere computer, serviva garantire continuità, presenza e un partner che ci mettesse la faccia ogni giorno.
Da qui è nato il servizio di noleggio assistito, una formula che nel tempo ha conquistato oltre 600 realtà tra professionisti, studi, negozi, imprese artigiane e PMI.

Da un garage al servizio IT più richiesto dalle PMI: il noleggio assistito

Oggi G8A è una realtà strutturata, con sedi a Solbiate Arno, Busto Arsizio, Gallarate, Bollate e — a breve — anche a Varese. Ma la filosofia delle origini è rimasta: essere il reparto informatico delle aziende, non un semplice fornitore.

Questa visione ha dato vita, nel 2015, al loro servizio più apprezzato: il noleggio assistito, una formula che ha permesso a oltre 600 aziende, professionisti e imprenditori di lavorare senza interruzioni e senza sorprese.

Cos’è davvero il noleggio assistito (e perché piace così tanto)

Il concetto è semplice quanto rivoluzionario per molte PMI: si paga un canone fisso mensile e si hanno a disposizione computer, stampanti, server, backup, antivirus, rete protetta, assistenza totale. Tutto incluso.

Nello specifico, ecco cosa comprende il servizio:

computer a marchio G8A realizzati su misura per le necessità degli uffici moderni e descritti nella brochure ufficiale
assistenza continua, senza tecnici a chiamata né costi extra (se il PC non va, ne arriva uno nuovo; se c’è un problema urgente, il team si collega in remoto in pochi minuti)
backup automatico e sicurezza avanzata
stampanti e consumabili sempre disponibili
zero vincoli: si può sospendere o cambiare quando serve, una flessibilità rara nel settore, molto apprezzata soprattutto da professionisti e studi che hanno bisogno di soluzioni immediate

Perché il noleggio assistito è la risposta ai problemi concreti delle PMI

«Il rischio più grande per un’azienda non è il guasto tecnico, ma la disorganizzazione. Non sapere dove si trovano i dati, chi chiamare in caso di emergenza, come si effettua un backup o da cosa partire per risolvere un blocco operativo — spiega Antonio Arrigo. Ed è proprio questo il punto su cui G8A lavora di più: mettere ordine, definire procedure, creare un’infrastruttura IT stabile, chiara, con responsabilità e contatti definiti».

Come capire se la tua azienda ha davvero bisogno di un servizio così?

Ecco tre domande semplici che dovresti porti:
1. Ogni settimana perdo tempo per problemi tecnici?
2. So dove sono salvati i dati della mia azienda? E so chi interviene se qualcosa va perso? (Spoiler: se la risposta non è immediata, sei in una zona di rischio)
3. Ho un referente tecnico che risponde subito, senza costi imprevisti? (Altro spoiler: la differenza tra “supporto” e “partner” sta tutta qui)

Il futuro dell’IT, secondo G8A

L’AI renderà molti processi più intelligenti e veloci, ma — come ricordano i fratelli Arrigo — resterà sempre il bisogno di persone competenti che sappiano leggere i problemi, fare scelte, proteggere aziende e professionisti.

Ciò che fa funzionare davvero un’azienda non è il software: è la capacità di avere punti di riferimento affidabili. G8A punta esattamente su questo: tecnologia avanzata, sì, ma con una relazione diretta e continua.
È proprio questa visione che ha portato l’azienda dei fratelli Arrigo dal garage di casa ai nuovi store e ai servizi avanzati di oggi: un percorso che ricorda le storie delle grandi tech company, ma con un cuore profondamente locale e un rapporto diretto con il territorio.

Quando l’informatica smette di essere un problema e torna a essere un alleato

Il noleggio assistito di G8A Technology non è solo un modo diverso di lavorare: è il ponte che permette a imprenditori, professionisti e team di riprendersi tempo, serenità e continuità operativa. Un servizio pensato per chi vuole crescere senza interruzioni, senza imprevisti e senza sprechi.

E se è vero che molte grandi avventure iniziano in un garage, quella di G8A dimostra che, con le idee giuste e una visione concreta, può nascere una rivoluzione anche a pochi chilometri da casa.

Contatti

G8A Technology
Via Caronno Varesino 33, 21048, Solbiate Arno VA
T. 0331 13 90 950
@: info@g8a.it

Sito | Facebook | Instagram | X

