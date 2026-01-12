“Dal Parquet”: il dopopartita di Nutribullet – Openjobmetis 86-83
Episodio stagionale numero 15 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. I biancorossi non sfruttano un buon vantaggio nell'ultimo quarto e perdono partita e qualificazione alla Coppa Italia
Brutta battuta d’arresto per la Openjobmetis che perde sul campo dell’ultima in classifica Treviso e manda in fumo la possibilità, concreta, di accedere alle Final Eight di Coppa Italia. Al PalaVerde finisce 86-83 per la Nutribullet dopo che i biancorossi si erano portati avanti anche di 8 punti. Al match della 15a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Varesenews, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 15 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
.
.
.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
.
LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE – LA FOTOGALLERY
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.