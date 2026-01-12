“Dal Parquet”: il dopopartita di Nutribullet – Openjobmetis 86-83

Brutta battuta d’arresto per la Openjobmetis che perde sul campo dell’ultima in classifica Treviso e manda in fumo la possibilità, concreta, di accedere alle Final Eight di Coppa Italia. Al PalaVerde finisce 86-83 per la Nutribullet dopo che i biancorossi si erano portati avanti anche di 8 punti. Al match della 15a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Varesenews, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 15 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

.

.

.

GLI ARTICOLI DI VARESENEWS

.

LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE – LA FOTOGALLERY