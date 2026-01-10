Dal Sud al cuore di Varese: una storia di cura, accoglienza e speranza all’Ospedale Del Ponte

Era la sera del 23 dicembre quando, nella Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte, è arrivata la mamma di un ragazzo di 13 anni, trasportato d’urgenza dall’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli grazie a un volo dell’Aeronautica Militare. Una corsa contro il tempo, per un caso delicatissimo: un tumore invasivo nella zona del basicranio aveva causato un importante sanguinamento e serviva un intervento urgente, affidato all’eccellenza varesina dell’Otorinolaringoiatria pediatrica.

Ad attenderla non c’erano solo medici e infermieri, ma anche i volontari de Il Ponte del Sorriso, che da anni offrono accoglienza, ascolto e sostegno alle famiglie in difficoltà. Ecco la storia raccontata da Emanuela Crivellaro, da oltre 32 anni volontaria per i bambini in ospedale e presidente de Il Ponte del Sorriso ETS:

Era ormai sera inoltrata quando, in Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte, è arrivata la mamma del ragazzino di 13 anni, inviato con estrema urgenza dall’Ospedale Pediatrico Santo Bono di Napoli, grazie all’Aeronautica Militare che ha effettuato il trasporto. Era il 23 dicembre e noi volontari de Il Ponte del Sorriso, eravamo lì ad aspettarla e ad accoglierla. Era disperata per la gravità del figlio ma anche smarrita e spaventata.

Sono momenti emotivamente difficili da gestire per un genitore che vive l’impotenza di ciò che gli sta accadendo. Un abbraccio affettuoso, un sorriso delicato che invita alla speranza, un sostegno logistico in un posto sconosciuto possono dare conforto ed essere di aiuto, ma anche essere un supporto che affianca il grande lavoro dei medici. É l’altra metà della cura, che contiene le ansie, facilitando anche la relazione con il personale sanitario e che consente di occuparsi non solo della malattia, ma della persona nella sua interezza.

Il ragazzino doveva essere immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico basicranio, per il quale l’Otorinolaringoiatria di Varese è un’eccellenza italiana, a causa di un tumore invasivo che aveva provocato sanguinamento.

Alla mamma, il papà non c’è più, era stato detto che non era certo l’esito dell’operazione e che la vita del ragazzo era appesa a un filo. Le siamo stati accanto e l’abbiamo ospitata alla Casa del Sorriso, un luogo dove non viene solo dato un alloggio, ma anche attenzione e vicinanza.

Una mamma che aveva sperimentato altri ospedali pediatrici ma, ci ha detto, non aveva mai visto niente come l’Ospedale Del Ponte. I disegni, i colori, le immagini che noi de Il Ponte del Sorriso abbiamo realizzato con il progetto “L’Arte che cura” e che ogni giorno lei incontrava percorrendo i corridoi o entrando nei reparti, le davano sollievo. Ha definito il nostro ospedale “un’organizzazione perfetta” per la grande umanità che traspare dalla collaborazione tra sanitari e volontari.

Dopo 15 giorni in Terapia Intensiva Pediatrica, dove sono state superate alcune iniziali criticità e dove noi finanziamo la musicoterapia che allevia il dolore, il ragazzino è stato portato in Pediatria: intervento riuscito!

Ci lascia stupefatti guardare il viso del ragazzo e scoprirlo perfettamente intatto, come se non avesse subito alcuna operazione. In una giovane vita non è da poco potersi specchiare e non trovare alcun segno visibile della sofferenza patita. Evita un trauma che potrebbe segnare per sempre il futuro. Un risultato che è in grado di raggiungere solo una super equipe come quella varesina, in sinergia con le più alte specialità pediatriche.

I nostri volontari e la nostra educatrice adesso passano ore con lui perché fin da subito ha dimostrato voglia di fare e di giocare, di normalità insomma. Presto saluteremo lui e la mamma con tanta gioia.