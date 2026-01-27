Dal violoncello alla contaminazione musicale: la storia di Giulio Cazzani

Dal violoncello suonato a otto anni fino ai palchi internazionali, passando per la Scala, l’Arena di Verona e le sperimentazioni crossover. È un percorso fatto di studio, disciplina e curiosità quello di Giulio Cazzani, violoncellista varesino classe 1988, ospite di Chi l’avrebbe mai detto, il podcast di Radio Materia che racconta storie di vita e di passioni.

Cazzani è oggi violoncellista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, ma affianca all’attività orchestrale un progetto più libero e sperimentale: gli OPI 3, trio d’archi fondato nel 2021 insieme al violinista Aldo Cicchini e al violista Marco Venturi, entrambi conosciuti all’Accademia della Scala. Una formazione che nasce dal desiderio di uscire dai confini rigidi dei generi musicali.

Gli OPI 3 si definiscono un trio crossover: partono da un brano di musica classica e lo collegano, attraverso arrangiamenti originali, a mondi apparentemente lontani come il pop, il rock, il metal o l’elettronica. «Ci divertiamo e facciamo quello che ci piace – racconta Cazzani –. L’idea è mostrare che esiste un filo conduttore tra un accordo di Vivaldi e una canzone degli Abba». Un modo per avvicinare pubblici diversi e superare barriere culturali spesso date per scontate.

Dietro questa leggerezza c’è però un lavoro meticoloso. Ogni arrangiamento è curato nei dettagli e può richiedere anche venti giorni di lavoro. La distanza geografica tra i tre musicisti rende necessario un uso costante della tecnologia, che affianca le prove in presenza.

La carriera di Cazzani è il risultato di anni di studio e sacrifici. Diplomato al Conservatorio di Como, ha iniziato a suonare in orchestra da bambino. «Il diploma è solo l’inizio – spiega –. Dopo i primi dieci anni di studio si è appena alla lettera A». La passione per il violoncello nasce presto, durante un concerto sinfonico ascoltato da bambino: «Rimasi incantato dalla sezione dei violoncelli. Tornai a casa dicendo che volevo suonare “quello strumento un po’ grosso”».

Da lì un percorso che lo ha portato a suonare in America, Cina, Emirati Arabi, Norvegia, Israele, fino ai grandi teatri italiani. Tra le esperienze più intense, i quattro anni all’Arena di Verona, con opere come Aida e Tosca davanti a quindicimila persone ogni sera. «Anche quando una produzione diventa routine – racconta – cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo nella partitura».

Nel suo sguardo sul presente non manca una riflessione critica sullo stato delle orchestre in Italia. Secondo Cazzani, il grande patrimonio musicale del Paese rischia di trasformarsi in immobilismo. «Viviamo un po’ di rendita – osserva –. Manca una formazione musicale strutturata fin dall’infanzia e servirebbe valorizzare di più le realtà locali, come le bande di paese». Allo stesso tempo, segnali positivi arrivano da format innovativi capaci di attrarre un pubblico più giovane, come i concerti dedicati alle colonne sonore.

Accanto alla musica classica, Cazzani coltiva una forte passione per la musica elettronica. Durante la pandemia ha iniziato a produrre con sintetizzatori e drum machine, affiancando all’attività orchestrale esperienze live anche a Varese, come la sonorizzazione del film Porco Rosso di Miyazaki ai Giardini Estensi. È anche un collezionista: nella sua casa trovano spazio oltre 1.800 CD, simbolo di un rapporto fisico e affettivo con la musica.

Tra le collaborazioni più stimolanti, ricorda l’incontro con Rocco Tanica, tra pianoforte e intelligenza artificiale, e i progetti con artisti come i Sigur Rós e i Rhapsody of Fire, capaci di trasformare un auditorium sinfonico in uno spazio completamente nuovo.