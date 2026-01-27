Varese News

Tempo Libero

Varese

Dalla Grecia antica a oggi: a Varese si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca

Il 6 febbraio l’Aula Magna dell’Insubria ospita un convegno sull’accoglienza dell’altro, in collaborazione con il Liceo Cairoli e sotto il patrocinio dell’Ambasciata

liceo cairoli
Incontri

06 Febbraio 2026

Una riflessione profonda sulle radici della cultura occidentale e sul concetto di alterità. Venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 13, l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria (via Ravasi 2) ospiterà la Giornata Mondiale della Lingua Greca.

L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra l’Ateneo varesino e il Liceo Classico “E. Cairoli”, con il prestigioso patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma e del Consolato Generale Onorario.

Stranieri, barbari e meteci

Il tema scelto per l’edizione 2026 è di forte attualità: “Stranieri, barbari, meteci: come guardare all’’altro’ nella Grecia antica e ai giorni nostri”. A parlarne saranno relatori di spicco del panorama accademico come Cinzia Bearzot, Giuseppe Zanetto e Francesca Pulitanò, con la partecipazione straordinaria di Ioannis Konstantakos, grecista dell’Università di Atene.

«Tra la Grecia e l’Italia c’è un ponte ininterrotto di pensieri, esperienze ed emozioni che va conservato e tutelato», ha dichiarato la dirigente scolastica del Liceo Cairoli, Elisabetta Rossi, sottolineando come il patrimonio greco permei l’intero mondo occidentale.

Un legame olimpico

La data dell’evento non è casuale: il 6 febbraio coincide infatti con l’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Un incrocio simbolico che ribadisce il legame speciale con la Grecia, patria storica delle Olimpiadi.

I veri protagonisti della mattinata saranno però gli studenti del Liceo Cairoli. Gli alunni animeranno l’incontro con contributi originali, spaziando tra performance musicali, rappresentazioni teatrali e la proiezione di brevi video realizzati appositamente per l’occasione.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Data e ora: 6 febbraio 2026, ore 9:30 – 13:00.

Luogo: Aula Magna Università dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese.

Patrocini: Ambasciata di Grecia a Roma, Consolato Generale Onorario di Grecia, Centro Ellenico di Cultura della Comunità Ellenica di Milano, Università dell’Insubria e Liceo “E. Cairoli”.

27 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.