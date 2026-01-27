Dalla Grecia antica a oggi: a Varese si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca

Una riflessione profonda sulle radici della cultura occidentale e sul concetto di alterità. Venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 13, l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria (via Ravasi 2) ospiterà la Giornata Mondiale della Lingua Greca.

L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra l’Ateneo varesino e il Liceo Classico “E. Cairoli”, con il prestigioso patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma e del Consolato Generale Onorario.

Stranieri, barbari e meteci

Il tema scelto per l’edizione 2026 è di forte attualità: “Stranieri, barbari, meteci: come guardare all’’altro’ nella Grecia antica e ai giorni nostri”. A parlarne saranno relatori di spicco del panorama accademico come Cinzia Bearzot, Giuseppe Zanetto e Francesca Pulitanò, con la partecipazione straordinaria di Ioannis Konstantakos, grecista dell’Università di Atene.

«Tra la Grecia e l’Italia c’è un ponte ininterrotto di pensieri, esperienze ed emozioni che va conservato e tutelato», ha dichiarato la dirigente scolastica del Liceo Cairoli, Elisabetta Rossi, sottolineando come il patrimonio greco permei l’intero mondo occidentale.

Un legame olimpico

La data dell’evento non è casuale: il 6 febbraio coincide infatti con l’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Un incrocio simbolico che ribadisce il legame speciale con la Grecia, patria storica delle Olimpiadi.

I veri protagonisti della mattinata saranno però gli studenti del Liceo Cairoli. Gli alunni animeranno l’incontro con contributi originali, spaziando tra performance musicali, rappresentazioni teatrali e la proiezione di brevi video realizzati appositamente per l’occasione.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Data e ora: 6 febbraio 2026, ore 9:30 – 13:00.

Luogo: Aula Magna Università dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese.

Patrocini: Ambasciata di Grecia a Roma, Consolato Generale Onorario di Grecia, Centro Ellenico di Cultura della Comunità Ellenica di Milano, Università dell’Insubria e Liceo “E. Cairoli”.