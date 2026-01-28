Dalla provincia al vertice senza essere favoriti

Ci sono storie che ci piacciono perché vincono. E poi ce ne sono altre, più rare e più preziose, che ci piacciono perché ribaltano l’idea stessa di vittoria. Campioni a sorpresa di Marco Alfieri appartiene a questa seconda categoria.

Il punto di partenza è semplice e insieme potentissimo: gli outsider possono vincere stabilmente. Non una volta, non per caso, non grazie a un colpo di fortuna. Possono farlo nel tempo, contro avversari più ricchi, più visibili, più strutturati. Imoco Conegliano, Aquila Trento e Bologna FC lo dimostrano con i fatti: realtà di provincia che hanno raggiunto l’eccellenza sportiva perché hanno scelto la strada più difficile e più solida, quella del progetto.

In queste storie non c’è l’eroe solitario né il patron illuminato che decide tutto. C’è invece una leadership condivisa, fatta di ruoli chiari, responsabilità distribuite, fiducia reciproca. C’è la pazienza di chi accetta che i risultati veri non arrivano subito, ma si costruiscono stagione dopo stagione, decisione dopo decisione. E soprattutto c’è la coerenza: quella che ti impedisce di prendere scorciatoie, anche quando sembrano invitanti, perché sai che ti allontanerebbero dalla tua identità.

Sono storie che parlano di sport, certo. Ma parlano soprattutto di organizzazioni, comunità, persone. Parlano di come una squadra possa diventare il riflesso del territorio che la circonda, e di come quel territorio – fatto di tifosi, imprese, istituzioni, relazioni – possa a sua volta rafforzare la squadra. Non come cornice, ma come parte attiva del successo. Quando una comunità si riconosce in un progetto, quel progetto diventa più resistente, più credibile, più forte.

È questo il cuore del libro e anche il senso dell’incontro che si terrà a Materia, giovedì 5 febbraio. Un luogo che, non a caso, è esso stesso uno spazio di comunità, confronto e costruzione condivisa. Parlare di Campioni a sorpresa qui significa parlare di ciò che accade quando si smette di inseguire modelli irraggiungibili e si comincia a valorizzare ciò che si è, dove si è, con chi si è.