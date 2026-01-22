Varese News

Dalla Rocca d’Angera al mercato dei capitali: il cammino di Kaleon spa verso la Borsa

La società della famiglia Borromeo sceglie la quotazione come leva di crescita: un percorso che intreccia patrimonio culturale, visione imprenditoriale e gli strumenti messi in campo da Regione Lombardia per accompagnare le Pmi verso nuovi orizzonti di sviluppo

Economia varie

La quotazione in Borsa di Kaleon Spa*, società fondata dalla famiglia Borromeo e attiva nella gestione e valorizzazione dei beni culturali e turistici, è uno degli esempi che dimostrano il buon esito della strategia messa in campo da Regione Lombardia per accompagnare le imprese, soprattutto le pmi, verso il mercato dei capitali e superare il “bancocentrismo” tipico delle imprese italiane.
Kaleon ha scelto la quotazione come leva per aprirsi alla valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali di terzi, forte di oltre quarant’anni di esperienza maturata in contesti simbolo come la isola Bella e l’isola Madre, la Rocca di Angera, il Parco di Villa Pallavicino, i Castelli di Cannero e il Mottarone. Un percorso che si inserisce in una visione più ampia di crescita strutturata delle Pmi lombarde, che coinvolge realtà attive in settori strategici dall’ingegneria all’energia, dall’intelligenza artificiale ai servizi avanzati e alla finanza digitale.

LE MISURE MESSE IN CAMPO DA REGIONE LOMBARDIA

I risultati delle misure regionali Quota Lombardia e Basket Bond Lombardia, pilastri delle politiche a supporto delle imprese, sono stati presentati a Palazzo Lombardia dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, nel corso di un evento realizzato in collaborazione con Borsa Italiana.
L’incontro ha offerto l’occasione per fare il punto sui dati aggiornati e sulle ricadute concrete delle due iniziative sul tessuto economico lombardo. In particolare, Quota Lombardia è lo strumento con cui la Regione sostiene i percorsi di quotazione delle Pmi, accompagnandole nel rafforzamento della struttura patrimoniale e nell’apertura al mercato dei capitali.
Basket Bond Lombardia, invece, favorisce l’emissione di minibond come forma di finanza complementare al credito bancario, a supporto dei programmi di investimento e innovazione delle aziende. All’evento, oltre all’assessore Guidesi, hanno partecipato Barbara Lunghi, rappresentanti di Finlombarda, di Cassa Depositi e Prestiti e dell’arranger Banca Finint.Protagoniste le imprese beneficiarie, che hanno raccontato i percorsi di crescita intrapresi grazie agli strumenti regionali.

IL COMMENTO DI GUIDESI

«Abbiamo ideato e attivato Quota Lombardia e Basket Bond Lombardia come alternative al credito tradizionale – ha spiegato Guidesi – per offrire alle imprese la possibilità di rafforzare la propria struttura finanziaria, aprirsi al mercato dei capitali e sostenere investimenti orientati all’innovazione. L’obiettivo della Regione è accompagnare le Pmi in percorsi di crescita strutturata, migliorandone la competitività e creando le condizioni per uno sviluppo duraturo dell’economia lombarda».

LE DOTAZIONI

Con una dotazione di 25 milioni di euro, Quota Lombardia prevede contributi a fondo perduto fino a 600.000 euro per coprire i costi legati all’ammissione e alla quotazione in Borsa. Nel 2025 la misura ha già sostenuto sei Pmi lombarde, con contributi per oltre 2,8 milioni di euro a fronte di investimenti complessivi superiori ai 6,6 milioni, ottenendo anche il riconoscimento Special Mention Award agli European Small and Mid-Cap Awards 2025.
Tra le imprese protagoniste figura proprio Kaleon spa, della famiglia Borromeo, che ha scelto la quotazione come leva per aprirsi alla valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali di terzi. Accanto a Kaleon, hanno intrapreso il percorso di quotazione realtà attive in settori strategici come ingegneria, energia, intelligenza artificiale, servizi avanzati e finanza digitale.
Parallelamente, Basket Bond Lombardia si sta affermando come leva strategica per facilitare l’accesso delle Pmi al credito alternativo. La misura, con una dotazione di 32 milioni di euro, è in grado di attivare fino a 108 milioni di euro di minibond garantiti, coinvolgendo investitori istituzionali e sostenendo progetti legati alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.
«Quota Lombardia si conferma uno strumento efficace per favorire l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali – ha sottolineato Barbara Lunghi –. La quotazione rappresenta un passaggio strategico di crescita non solo per le imprese, ma per l’intero territorio».

___________________________

*Kaleon Spa – Società fondata dalla famiglia Borromeo nel 1983 operante nella gestione e valorizzazione di beni culturali e turistici. La quotazione coincide con la scelta di aprirsi alla valorizzazione dei patrimoni artistici, naturali e museali altrui dopo oltre quarant’anni di esperienza maturata tra le isole Bella e Madre, la rocca di Angera, il parco di Villa Pallavicino, i Castelli di Cannero e il Mottarone.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
