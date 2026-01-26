Dalla vita a New York al relax di Saronno: ClioMakeup svela la sua nuova casa “su misura”
Ospite del podcast di Gianluca Torre "Casa Perfetta" Clio Zanmatteo, per tutti ClioMakeup, racconta di come ha scelto la provincia di Varese per far ripartire la sua nuova vita
Dopo tredici anni vissuti tra i grattacieli di New York e una parentesi milanese, Clio Zanmatteo, per tutti ClioMakeup, ha scelto la provincia di Varese per far ripartire la sua nuova vita. Ospite del podcast di Gianluca Torre, “Casa Perfetta”, l’imprenditrice ha raccontato i dettagli della sua abitazione di Saronno, un rifugio progettato per separare finalmente il caos del lavoro dalla serenità familiare.
La scelta del Varesotto è arrivata dopo il rientro in Italia durante la pandemia. «Ho trovato Milano troppo caotica», ha spiegato Clio, che oggi vive tra Saronno e Gerenzano. Per lei, questa è la prima vera casa “solista” dopo la separazione dal marito, un appartamento dove ogni dettaglio, dal parquet in rovere naturale ai tocchi di rosa antico, riflette la sua personalità.
Una casa tra gatti e “disordine creativo”
Niente giardino — «ho il pollice nero e odio le zanzare», ammette con ironia — ma ampi spazi interni condivisi con le due figlie e i nuovi gatti, Giulio Cesare e Polpetta. Nonostante il successo globale da manager con oltre cento dipendenti, Clio rivendica il diritto all’imperfezione: «A casa mia non importa se tutto è perfetto o in ordine, mi piace che venga vissuta».
Lavoro e vita privata: il nuovo equilibrio
Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la gestione professionale. Se a Brooklyn ufficio e casa coincidevano, a Saronno i confini sono netti: «Ho scisso le due cose. In ufficio sono la manager, a casa sono solo la mamma». La sede della sua azienda è ora poco distante dalla sua abitazione, permettendole di mantenere quel “cordone ombelicale” con la sua attività senza però portarsi i tester e i campioncini in camera da letto.
L’intervista si è chiusa con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale della sua “casa perfetta”: una villa tra il rosa Barbie e lo stile moderno, rigorosamente situata nel cuore di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.