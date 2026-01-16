Dalle scuole alla palestra, Samarate fa il punto sulle ristrutturazioni

Sono stati completati i lavori di imbiancatura e risanamento di alcune aule della Scuola primaria e della Scuola secondaria di San Macario. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale di Samarate, che con un comunicato ha illustrato gli ultimi recenti che hanno interessato le strutture cittadine.

Sono terminati anche i lavori alla palestra, dove di recente era già stata rifatta la copertura. «Un intervento apprezzato dalle società sportive – sottolinea l’amministrazione – e che consente di restituire alla scuola e alle società sportive un ambiente rinnovato, più funzionale e adeguato alle attività che svolgono».

Per le Associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta, è stato garantito un luogo alternativo dove poter proseguire regolarmente gli allenamenti durante lo svolgimento dei lavori.

Il Comune di Samarate ricorda che gli interventi di manutenzione in programma sono ancora numerosi, anche a fronte di alcuni imprevisti. Con le temperature rigide dei primi giorni dell’anno, diversi impianti di riscaldamento hanno infatti manifestato problematiche.

«L’Amministrazione – spiega il Comune – è intervenuta con tempestività per risolvere la maggior parte delle criticità nei plessi scolastici e negli alloggi Erp. Tuttavia, l’impianto di riscaldamento della Scuola primaria di San Macario sta richiedendo tempi di risoluzione più lunghi e attualmente non funziona a pieno regime. Ci scusiamo per il disagio arrecato e stiamo lavorando per una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile. Ringraziamo il Personale degli Uffici comunali e, in particolare, l’Ufficio Tecnico, che in questi giorni ha dovuto far fronte a numerose e complesse problematiche con grande professionalità e disponibilità».

L’amministrazione informa, inoltre, che sono ripartiti gli interventi di sistemazione delle buche stradali, compatibilmente con le condizioni meteorologiche necessarie per questo tipo di lavori.