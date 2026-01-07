Danneggia un muretto e scappa con l’auto nella notte: appello dei residenti di via Castelli a Varese

Un incidente avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2026 in via Bernardino Castelli a Varese sta suscitando indignazione tra i residenti della zona. A segnalarlo è un lettore, che ha condiviso con la redazione un frammento video registrato tra le 3 e le 4 di notte, in cui si vede un’automobile schiantarsi contro il muretto di un condominio.

Il conducente, secondo quanto riferito, si è allontanato subito dopo l’urto, senza lasciare alcun recapito né un biglietto con informazioni per i proprietari dell’immobile danneggiato.

La richiesta d’aiuto dei residenti

«Vorrei condividere il video per cercare di rintracciare il ragazzo – scrive il lettore –. È importante che si assuma le proprie responsabilità. Il muretto è stato danneggiato e nessuno si è fatto avanti per chiarire o risarcire».

L’episodio, oltre a causare danni materiali, ha lasciato l’amaro in bocca per il comportamento incivile del conducente.

Chi ha visto qualcosa?

La redazione pubblica il frammento video fornito dal lettore con l’intento di favorire eventuali segnalazioni utili all’identificazione del responsabile. Chiunque abbia assistito ai fatti o disponga di informazioni può contattare le autorità competenti.