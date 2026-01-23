Varese News

Dario Vergassola porta le sue “Storie sconcertanti” al Teatro Sociale di Busto

Venerdì 30 gennaio l’irriverente comico ligure ripercorre vent’anni di interviste folli e satira pungente nel tempio cittadino della cultura

Preparatevi a mettere in discussione ogni certezza, o almeno a riderne di gusto. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio ospiterà Dario Vergassola con il suo spettacolo “Storie sconcertanti”.

Il comico spezzino, celebre per il suo stile dissacrante e la battuta fulminea, celebra vent’anni di carriera passati a “tormentare” i suoi interlocutori con domande surreali e taglienti.

Vent’anni di domande scomode

Dagli esordi a Zelig, dove metteva in imbarazzo calciatori e veline, fino al salotto colto di Serena Dandini in Parla con me, Vergassola ha creato un genere unico di intervista comica. In “Storie sconcertanti”, Dario attinge al suo infinito repertorio coinvolgendo non solo il mondo dello spettacolo, ma spaziando tra scienziati, politici, manager e persino “altri esseri viventi”.

Lo show è un viaggio serrato tra satira intelligente e riflessioni profonde su temi attuali come l’ambiente e la società, il tutto condito da quella sottile vena malinconica che rende la sua comicità mai banale.

Un artista poliedrico

Non solo televisione (Mai dire Gol, Quelli che il calcio) e teatro: Vergassola è anche uno stimato autore di romanzi e racconti, capace di alternare il sarcasmo alla musica d’autore. La sua presenza a Busto Arsizio promette di trasformare la platea del Sociale in un laboratorio di umorismo e intelligenza.

Info e biglietti

L’appuntamento è per le ore 21.00 presso la sede di via Dante Alighieri. I prezzi dei biglietti variano da 15 a 25 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro:

Email: biglietti@teatrosociale.it / info@teatrosociale.it

Telefono: 0331 679000

Sito web: www.teatrosociale.it

