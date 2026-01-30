“Decennio Rosso”, a Maccagno la presentazione del romanzo di Battisaldo e Margini

Un appuntamento culturale di rilievo è in programma domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21, a Maccagno, presso l’Auditorium Bruno Compagnoni di via Valsecchi 21, dove verrà presentato il libro “Decennio Rosso”, romanzo firmato da Massimo Battisaldo e Paolo Margini, pubblicato da VJ Edizioni.

L’opera, che racchiude “due libri in uno”, comprende anche l’appendice “La rivoluzione sul pianeta sbagliato”, degli stessi autori. Un lavoro già ampiamente riconosciuto nel panorama letterario italiano e internazionale: Decennio Rosso ha infatti ottenuto il Premio Franz Kafka Italia – Premio speciale della Giuria (2016), il Premio Internazionale Antonia Pozzi “Per troppa vita che ho nel sangue” – IX edizione 2025, primo premio per romanzo edito, e la Menzione d’Onore al Premio Internazionale di Arte Letteraria “La Via dei Libri – Città di Pontremoli” 2025.

Il romanzo racconta la storia di Sofia ed Elio, comunisti e libertari, legati da un rapporto complesso sul piano militare e sentimentale. Insieme a molti altri scelgono di sfidare le istituzioni e il potere economico, passando dal movimento alla lotta armata, con il sogno di cambiare la storia. Un sogno breve, ma che ha segnato profondamente un decennio della storia italiana.

Alla serata saranno presenti gli autori Massimo Battisaldo e Paolo Margini e l’editore Edoardo Ferrario di VJ Edizioni. L’incontro sarà arricchito da interventi artistici:

Antonello De Stefano , regista, attore e scrittore, curerà la presentazione;

Valeria Ferrario , attrice, leggerà alcuni passaggi del libro;

Antonietta Incardona, pianista, eseguirà brani classici e poesie cantate di Marco Maffei.

L’evento è promosso con il supporto del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e della Pro Loco di Maccagno, che hanno reso possibile l’iniziativa, confermando l’attenzione del territorio verso la cultura e la riflessione storica e sociale.

Il libro è stato tra i protagonisti a Materia Spazio Libero lo scorso 21 marzo,