Denatalità e futuro, la sfida di Azzate parte dai banchi: “Sui figli non si spende, si investe”

Il silenzio che avanza nei corridoi delle scuole italiane, dove mancano all’appello già novemila ragazzi nella popolazione scolastica complessiva, è un segnale d’allarme che ad Azzate hanno deciso di ascoltare con estrema attenzione. Il calo demografico è un fenomeno che spaventa, ma davanti al quale l’amministrazione comunale ha scelto di non restare a guardare, trasformando la gestione dei servizi educativi in una vera e propria alleanza con le famiglie. Il vicesindaco Giacomo Tamborini parte proprio da questa analisi per spiegare come il Comune stia cercando di arginare un trend globale con risposte quotidiane e concrete.

«Non possono essere i Comuni ad incidere direttamente su questo fenomeno — spiega Tamborini — poiché non abbiamo la capacità economica e governativa per intervenire su larga scala su un tema come la denatalità, è evidente che un intervento impattante spetti allo Stato con misure strutturali e pluriennali a livello di sistema Paese. La denatalità, tuttavia, ha impatti immediati sul territorio, portando ad accorpamenti scolastici e a una gestione sempre più complessa dei servizi a domanda individuale. «Per il trasporto scolastico della scuola primaria, ad esempio, il Comune copre la maggioranza dei costi per far sì che l’impatto sulla singola famiglia sia il più possibile contenuto», prosegue il vicesindaco.

Il cuore di questo impegno si traduce in numeri chiari per la stagione 2025/2026. L’amministrazione ha stanziato un totale di 153 mila euro destinati alla scuola dell’infanzia, frutto di una storica convenzione da 130 mila euro a cui si aggiungono 23 mila euro di fondi statali. Si tratta di una scelta politica precisa che permette di mantenere le rette dell’asilo di Azzate in linea con il passato, senza gli aumenti che invece colpiscono altre realtà. «Investire e creare un’alleanza educativa è una prerogativa dell’ente locale — sottolinea il vicesindaco — e lo facciamo attraverso un dialogo effettivo con le insegnanti e un lavoro di sinergia costante».

Ma l’attenzione di Azzate non si ferma alla scuola materna, e abbraccia l’intera fascia d’età che va dagli zero ai tredici anni: «Forte è il nostro rapporto con la scuola primaria e con le insegnanti e la Dirigenza, con 8 Comuni che fanno parte della gestione associata della scuola media, poi, sono stati avviati e conclusi i lavori di i lavori di ristrutturazione dello stabile di via Colli per quasi 800 mila euro». Un altro esempio concreto è il bando “Azzate Primi Passi”, un’iniziativa che mira a sostenere le rette del micro nido integrandosi con il bonus statale dell’Inps. Per questa misura sono stati messi a disposizione tremila euro di fondi comunali, che hanno permesso di erogare mille euro a nucleo familiare per le tre famiglie che hanno aderito al bando entro fine ottobre. «Bisogna iniziare a ragionare ad ogni livello — commenta Tamborini — considerando queste risorse non come costi ma come investimenti. Se si vuole scommettere sul domani, capitalizzare sui figli è l’unico vero investimento sul futuro».

Oltre all’aspetto economico, il Comune punta sulla qualità della proposta educativa, affidata a un assessore dedicato come Saverio Cuda, «che abbiamo scelto per la sua particolare sensibilità sul tema – conclude Tamborini-. Questo “patto educativo” si manifesta anche in iniziative culturali e didattiche, come la mostra dedicata ai pescatori che sarà riallestita l’11 febbraio nel palazzo comunale e l’orto didattico. La sfida della denatalità resta aperta e complessa, ma Azzate ha deciso di affrontarla costruendo una rete di protezione solida, convinta che il ruolo di un’amministrazione sia quello di creare le condizioni affinché la scelta di crescere un figlio non sia un peso, ma una possibilità sostenibile per tutti».