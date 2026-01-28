Dieci anni di Varese Sport Commission: lo sport come leva di sviluppo per il territorio

Dieci anni fa, Camera di Commercio di Varese avviava il percorso della Varese Sport Commission. Un’iniziativa nata per sostenere il territorio, con l’obiettivo di integrare la consolidata tradizione sportiva locale in una strategia di promozione economica e turistica per la nostra provincia.

L’obiettivo era chiaro fin dal principio: trasformare la vocazione sportiva del Varesotto in un motore di sviluppo economico, mettendo a sistema le eccellenze naturali che caratterizzano il nostro territorio con un’impiantistica all’avanguardia. “Un percorso che ricordiamo con emozione fin dai suoi primi passi – commentano da Camera di Commercio di Varese – come l’inaugurazione ufficiale, presso la sede di Regione Lombardia, con la partecipazione di Filippa Lagerbäck in qualità di madrina dell’evento. In questi dieci anni abbiamo creato un canale unico per valorizzare le diverse realtà sportive che scelgono la nostra provincia come meta per ritiri e competizioni internazionali, rendendo Varese una destinazione sportiva riconosciuta a livello internazionale, intuendo e valorizzando il legame inscindibile tra eventi sportivi e attrattività territoriale. Oggi celebriamo la conferma che investire nello sport significa investire nel futuro, nell’accoglienza e nell’economia del nostro territorio”.