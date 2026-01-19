Dieci anni senza Giulio: presidio a Varese nel ricordo di Regeni
Domenica 25 gennaio un presidio cittadino si svolgerà sotto al balcone di Palazzo Estense, dove da anni è esposto lo striscione “Verità per Giulio Regeni”
A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, anche Varese rinnova il suo impegno nella battaglia per la verità e la giustizia. Domenica 25 gennaio, dalle 19.15 alle 20.00, davanti a Palazzo Estense si terrà un presidio cittadino promosso per ricordare il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
Un presidio sotto lo striscione della verità
Il ritrovo è previsto all’ingresso del palazzo comunale, proprio sotto al balcone che da anni espone lo striscione giallo con la scritta «Verità per Giulio Regeni». Un simbolo ormai noto in tutto il Paese, che continua a rappresentare la richiesta di giustizia non solo per Giulio, ma per chiunque veda calpestati i propri diritti fondamentali.
La manifestazione vuole essere un momento di raccoglimento e presenza collettiva, un modo per far sentire la propria vicinanza alla famiglia Regeni e riaffermare l’importanza della memoria, in particolare nel decennale della tragica vicenda.
Un processo in corso, una battaglia ancora aperta
Il 2026 sarà anche un anno cruciale dal punto di vista giudiziario: è infatti attesa, presso il tribunale di Roma, la sentenza di primo grado nel processo a carico dei quattro funzionari dei Servizi Segreti egiziani imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio.
Una battaglia difficile, complessa, che ha richiesto anni di impegno civile, diplomatico e giudiziario. Ma che rappresenta anche un punto fermo nella difesa dei diritti umani e dello stato di diritto.
Varese non dimentica
«Perché Giulio fa cose, ma non può fare tutto lui»: le parole di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, campeggiano sul manifesto che promuove il presidio. Un invito a non rimanere indifferenti, a prendersi parte di una responsabilità collettiva che riguarda tutte e tutti.
Varese risponde così all’appello, con la convinzione che la memoria sia un dovere e che il percorso verso la verità non si possa arrestare.
