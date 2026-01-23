Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Dietro le Olimpiadi: alla Liuc storia, politica e sviluppo economico dei giochi

Mercoledì 28 gennaio alle 17.30 nell'ambito delle Conversazioni in Biblioteca, si terrà un incontro di presentazione del volume “Cortina 1956: le olimpiadi tra storia, economia e società” di Andrea Goldstein. Ecco come partecipare

Generico 19 Jan 2026

Alla LIUC mercoledi 28 gennaio alle 17.30 nell’ambito delle Conversazioni in Biblioteca, si terrà un incontro di presentazione del volume “Cortina 1956: le olimpiadi tra storia, economia e società” di Andrea Goldstein. 
Le Olimpiadi di Cortina del 1956, le prime organizzate in Italia, le prime trasmesse in diretta dalla televisione, furono un evento storico. Ci offrono l’occasione, ora che le Olimpiadi sono tornate in Italia a distanza di Settant’anni, di ragionare a 360 gradi su come questi eventi mondiali coinvolgano aspetti politici, di costume, economici, gestionali e rappresentino un volano per l’economia e una sfida per i territori che li ospitano.

Intervengono:
Andrea Goldstein, autore del volume, Economista OECD
Davide Croce, docente Università LIUC e Olimpic Hospital Advisor Manager
Antonio Palmieri, docente Università LIUC di Governance e management dello sport
Modera: Rodolfo Helg, Professore ordinario di Economia politica, Università LIUC

Come partecipare

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.