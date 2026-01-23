Dietro le Olimpiadi: alla Liuc storia, politica e sviluppo economico dei giochi
Mercoledì 28 gennaio alle 17.30 nell'ambito delle Conversazioni in Biblioteca, si terrà un incontro di presentazione del volume “Cortina 1956: le olimpiadi tra storia, economia e società” di Andrea Goldstein. Ecco come partecipare
Alla LIUC mercoledi 28 gennaio alle 17.30 nell’ambito delle Conversazioni in Biblioteca, si terrà un incontro di presentazione del volume “Cortina 1956: le olimpiadi tra storia, economia e società” di Andrea Goldstein.
Le Olimpiadi di Cortina del 1956, le prime organizzate in Italia, le prime trasmesse in diretta dalla televisione, furono un evento storico. Ci offrono l’occasione, ora che le Olimpiadi sono tornate in Italia a distanza di Settant’anni, di ragionare a 360 gradi su come questi eventi mondiali coinvolgano aspetti politici, di costume, economici, gestionali e rappresentino un volano per l’economia e una sfida per i territori che li ospitano.
Intervengono:
Andrea Goldstein, autore del volume, Economista OECD
Davide Croce, docente Università LIUC e Olimpic Hospital Advisor Manager
Antonio Palmieri, docente Università LIUC di Governance e management dello sport
Modera: Rodolfo Helg, Professore ordinario di Economia politica, Università LIUC
