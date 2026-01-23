Castronno
Dietro le quinte di Racconti nel Tempo: a Materia l’omaggio degli Mdf al cantautorato
La band reduce dal successo di “Racconti nel Tempo” racconta, tra interviste e canzoni, il progetto più volte sold out al Miv. Appuntamento a Materia sabato 14 marzo
Sabato 14 marzo alle 21, Materia, lo spazio libero di VareseNews, ospita gli MDF per un viaggio nella canzone d’autore italiana.
Tra interviste e canzoni, la band dallo spettacolo Racconti nel tempo – più volte sold out al MIV –, racconterà come i grandi classici del cantautorato italiano siano diventati specchio della nostra memoria collettiva.
La serata – a ingresso gratuito in via Confalonieri 5 a Castronno – vedrà la band composta da Matteo Lovito, Angelo Licco, Mattia Borrelli, Alessandro Manzoni e Francesca Tavino descrivere la nascita e i retroscena di un progetto musicale che unisce le città del Bel Paese alla sua storia, dagli anni Cinquanta a oggi.
