Dietro le quinte di Racconti nel Tempo: a Materia l’omaggio degli Mdf al cantautorato

La band reduce dal successo di “Racconti nel Tempo” racconta, tra interviste e canzoni, il progetto più volte sold out al Miv. Appuntamento a Materia sabato 14 marzo

mdf al miv
Materia

14 Marzo 2026

Sabato 14 marzo alle 21, Materia, lo spazio libero di VareseNews, ospita gli MDF per un viaggio nella canzone d’autore italiana.

Tra interviste e canzoni, la band dallo spettacolo Racconti nel tempo – più volte sold out al MIV –, racconterà come i grandi classici del cantautorato italiano siano diventati specchio della nostra memoria collettiva.

La serata – a ingresso gratuito in via Confalonieri 5 a Castronno – vedrà la band composta da Matteo Lovito, Angelo Licco, Mattia Borrelli, Alessandro Manzoni e Francesca Tavino descrivere la nascita e i retroscena di un progetto musicale che unisce le città del Bel Paese alla sua storia, dagli anni Cinquanta a oggi.

23 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Via Confalonieri, 5 - Castronno

