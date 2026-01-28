Difficoltà alla Materne Gallarate, l’asilo di Cardano propone l’alternativa: “Da noi sezione Primavera garantita”

A Gallarate si parla molto dell’aumento delle rette nei quattro poli della Fondazione Scuole Materne, ma c’è anche il problema più urgente delle classi Primavera che sono state cancellate, nonostante fossero stati fatti già gli open day e raccolte alcune iscrizioni.

E una offerta di “soccorso” arriva da Cardano al Campo, dall’asilo Porraneo.

«A Cardano esiste una realtà da 125 anni e più, abbiamo disponibilità di spazi e insegnanti. Noi ci siamo» dice Luigi Dozio, presidente dell’asilo storico cardanese.

Affacciata in cima alla collina che guarda la periferia Sud di Gallarate, la scuola dell’infanzia cardanese è arrivata in passato anche a cento iscritti, ma oggi – per effetto del decremento demografico – ha una cinquantina di iscritti, con disponibilità ad accoglierne di più nella grande struttura storica che sta appena ai margini del centro del paese, a pochi minuti da Gallarate. È istituzione storica per certi versi simile alla Fondazione Scuole Materne, nel senso che è un asilo paritario, sostenuto anche dal Comune attraverso convenzione (con contributo economico variabile in base alle effettive iscrizioni).

«Abbiamo anche alcuni servizi, come la mensa interna e lo spazio nanna, che non tutte le sezioni Primavera sul territorio offrono» dice ancora Dozio.

La struttura assicura anche servizio prescuola dalle 7.30 e doposcuola fino alle 18.00 anche su richiesta. Organizza poi un campo estivo nel mese di luglio, per venire incontro alle esigenze dei genitori nel mese successivo alla conclusione dell’anno ordinario.

I princìpi indicati nell’offerta formativa sono tre: Il bambino come persona (Ognuno è una persona, unica e irrepetibile, e porta in sé l’immagine originaria di chi l’ha creata. Lo scopo principale della scuola è promuovere la crescita della persona in tutti i suoi aspetti e sfaccettature); La scoperta del mondo (La crescita dell’individuo avviene attraverso la relazione con la realtà circostante. Essa è ricca di stimoli grazie ai quali il bambino intraprende il cammino della crescita con l’aiuto dell’insegnante che funge da ponte tra lui e il mondo); La presenza dell’altro (L’altro come risorsa, confronto arricchimento e condivisione tutti aspetti imprescindibili affinché avvenga una crescita completa ed equilibrata); e infine l’Esperienza come chiave del processo evolutivo. “La nostra nozione di esperienza, prende origine dalla pedagogia di Dewey che spiega il complesso e dinamico rapporto tra interno ed esterno, tra condizioni soggettive e oggettive, tra libertà e controllo, tra uomo e natura, tra individuo e ambiente sociale“.

Rispetto all’offerta di sezione Primavera, «ha una capacità complessiva di venti bambini, abbiamo già delle iscrizioni ma abbiamo ancora disponibilità» dice ancora Dozio, sottolineando la qualità di formazione del personale.

«Il 7 febbraio faremo due ore di “classi aperte”. C’è tempo per iscriversi, se i genitori si trovano in situazione di difficoltà e hanno bisogno di una soluzione».