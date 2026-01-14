Digitale Facile, a Bodio Lomnago sportelli gratuiti contro il divario tecnologico

Il Comune di Bodio Lomnago ha aderito al progetto “Digitale Facile” di Regione Lombardia, iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura 1.7.2 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e rafforzare le competenze tecnologiche dei cittadini.

Il progetto è realizzato dal Comune di Bodio Lomnago in partnership con Your Self Company SRL di Varese, ente accreditato da Regione Lombardia per le attività di formazione, attraverso il Centro Your Self, realtà formativa del territorio diretta da Maria Rosaria Infante.

A partire da giovedì 15 gennaio 2026 saranno attivi sul territorio comunale i Punti di Facilitazione Digitale, sportelli gratuiti, ad accesso libero e senza prenotazione, rivolti a giovani dai 16 anni in su, adulti e anziani.

“Il digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana e dell’accesso ai servizi pubblici. Come Amministrazione abbiamo il dovere di accompagnare i cittadini in questo cambiamento, evitando che qualcuno resti indietro”, dichiara il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli.

“Digitale Facile è un progetto concreto, che offre strumenti utili per aumentare autonomia e consapevolezza. La collaborazione con il Centro Your Self garantisce competenze qualificate e attenzione ai bisogni reali della comunità”.

I percorsi proposti riguardano quattro ambiti principali: educazione digitale, privacy e sicurezza, alfabetizzazione digitale e utilizzo dei servizi online, tra cui Fascicolo Sanitario Elettronico, Carta di Identità Elettronica, home banking e servizi della pubblica amministrazione.

Dove e quando

I Punti di Facilitazione Digitale saranno attivi nei seguenti luoghi:

Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago, via Bartolomeo Baj 6

Lunedì 15-19, sabato 9-13

Palazzo Comunale – Sportello Patronato (Entrata atrio Quadrifoglio), piazza Don Cesare Ossola 2

Martedì mattina ore 09:00_13:00, Mercoledì pomeriggio 15:00_19:00, Giovedì mattina 09:00_13:00, Venerdì pomeriggio 15:00_19:00

L’accesso è libero e non è richiesta prenotazione.

Con il progetto Digitale Facile, il Comune di Bodio Lomnago conferma il proprio impegno per una comunità più inclusiva, informata e capace di affrontare con consapevolezza la trasformazione digitale.

Per info: 03321760720 – 3917688581