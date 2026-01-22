Varese News

Dimenticanza nel decreto Mille Proroghe: la Sette Laghi non rinnova il contratto a una trentina di medici in pensione

L'assenza del comma che concedeva agli ospedali di reclutare specialisti in quiescenza ha costretto a non rinnovare gli accordi presi per garantire la presenza adeguata dei medici. Meno disagi alla Valle Olona

Sono circa 30 i medici in pensione che prestano servizio negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Anzi, prestavano dato che il decreto di fine anno “Mille proroghe”  si è dimenticato di concedere alle aziende ospedaliere la possibilità di rinnovare i contratti in scadenza dei medici in quiescenza.

Per la Sette Laghi è soprattutto un problema nei presidi periferici, in quelle specialità maggiormente in sofferenza: dai pronto soccorso, alla pediatria, alla psichiatria all’ortopedia.

Al Confalonieri di Luino, per esempio, l’equipe dell’ortopedia e traumatologia ha visto l’arrivo a giugno di quattro medici di cui due rientrati in servizio da pensionati. Una disponibilità resasi necessaria dalla mancanza di specialisti nonostante i tanti tentativi della Sette Laghi di reclutare medici. Anche la pediatria al Galmarini di Tradate ha carenze colmate grazie al rientro di uno specialista andati in pensione.

La Sette Laghi assicura che il mancato rinnovo della disposizione nel Decreto Milleproroghe, già paventato lo scorso anno e risolto sul filo di lana, ha  costretto a rivedere le turnazioni del personale aziendale in modo tale che i turni sono stati così coperti.

Meno problematica la situazione nei presidi della Valle Olona che è riuscita a contenere i potenziali disagi con un’azione preventiva, rinnovando in tempo utile alcuni contratti essenziali. Al momento non si registrano criticità particolari nella copertura dei turni. 

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
