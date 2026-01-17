«Disponibilità e confronto»: il centrosinistra di Somma ufficializza la candidatura a sindaco di Aliprandini

«La caratteristica che meglio rappresenta questa coalizione? La disponibilità, che si traduce nel confronto, anche schietto, ma sempre volto a trovare in maniera condivisa la migliore soluzione possibile». Il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni comunali di Somma Lombardo, il vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, non sarà un « uomo solo al comando» bensì il “capitano di una squadra unita“. Una metafora sportiva che nella conferenza stampa di presentazione nasce da una frase presa in prestito da Aliprandini dal cestista forse più famoso della storia della NBA Michael Jordan: «Con il talento si vincono le partite ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati».

La presentazione dopo le primarie del Partito democratico

La candidatura è stata infatti ufficializzata oggi, sabato 17 gennaio, nella sala Fallaci di Somma Lombardo, una settimana dopo le primarie del Partito democratico, in cui Aliprandini aveva superato Sandro Criseo. Il passaggio – che ha visto «il candidato del centrosinistra essere scelto attraverso un momento di democrazia, e non da qualche segreteria a Varese» – segna l’avvio della fase pre-elettorale per la coalizione che governa la Città dei tre leoni da quasi undici anni e che, come emerso nel corso dell’incontro, intende ripartire dall’esperienza maturata in questo lungo periodo amministrativo segnato dal doppio mandato di Stefano Bellaria.

Il focus sulla comunità e sul coinvolgimento dei cittadini

Nel suo intervento, Aliprandini, assessore al sociale da dieci anni e vicesindaco da quasi sei, ha posto al centro la comunità e il coinvolgimento attivo dei cittadini. «Ripartiamo da una coalizione che ha garantito continuità e una buona amministrazione, capace di rinnovare il volto di Somma partendo dall’ascolto», ha spiegato, chiarendo che il programma presentato alle primarie rappresenta «una base condivisa su cui costruire l’azione amministrativa futura».

Dagli spazi pubblici alla mobilità, la visione per Somma Lombardo

Entrando nel merito della visione concreta per Somma Lombardo, Aliprandini ha richiamato il lavoro svolto e da proseguire sulle forme di partecipazione, a partire dalle assemblee di quartiere («oltre un centinaio»), e sulla valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di socialità. Tra i temi citati, il miglioramento della vivibilità del centro cittadino, la mobilità sostenibile con il proseguimento degli interventi sulle piste ciclopedonali, l’attenzione agli spazi culturali e l’estensione degli orari della biblioteca, insieme alla messa a disposizione di ambienti per l’associazionismo e per le realtà giovanili. «Prendersi cura della città significa accompagnare le energie della comunità e lavorare in rete con associazioni e cittadini», ha sottolineato Aliprandini, che ha ricordato come Somma sia «la città della Provincia di Varese che ha vinto più bandi, e ottenuto più risorse, nella fascia dei Comuni con meno di 50mila abitanti».

Bellaria vede in Aliprandini una “figura di equilibrio” interno ed esterno: “Conosce profondamente la città e i cittadini”

«Stefano conosce profondamente la città e la macchina comunale, non deve imparare adesso come funziona, né come l’amministrazione pubblica sia cambiata nel corso di questi anni», ha dichiarato il sindaco uscente Stefano Bellaria, che ha espresso un endorsement nei confronti del suo vicesindaco, con cui ha condiviso due mandati amministrativi. «Il sindaco non è un burocrate, è una persona che deve saper tenere insieme una squadra, che deve conoscere il territorio e chi lo vive come ha fatto in questi anni. A differenza di quanto successo in passato, negli ultimi undici anni non ci sono state crisi di giunta; certo non sono mancati momenti di forte confronto ma Aliprandini è stato spesso un collante, una figura di equilibrio».

Il sostegno delle civiche e del Partito democratico

Alla presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti delle forze civiche che sostengono la candidatura. Antonio Catalano per Somma Civica (consigliere di maggioranza uscnete) ha richiamato il valore del lavoro condiviso all’interno della giunta e la continuità amministrativa come elemento di stabilità, mentre l’assessore Edoardo Piantanida Chiesa di Somma Futura ha insistito sulla competenza e sulla presenza costante nella vita cittadina: «Il sindaco deve avere visione e capacità di ascolto. In questi anni Aliprandini è sempre stato presente, nelle assemblee e nei momenti critici». Claudio Brovelli, di Sinistra per Somma, ha infine evidenziato il tema dell’inclusione e della partecipazione.

Per il Partito democratico sommese è intervenuto il segretario Xhuljano Banaj, che ha sottolineato l’importanza «delle politiche sociali nel mettere la comunità al centro dell’azione amministrativa».