Domenica di festa a Daverio per l’inaugurazione del nuovo Oratorio

Domenica 25 gennaio sarà una giornata speciale per la comunità di Daverio, che festeggia l’inaugurazione del Nuovo Oratorio, frutto di mesi di lavori, impegno condiviso e una visione educativa rivolta al futuro. L’ampliamento non è solo un intervento architettonico, ma un investimento sul cuore pulsante della vita sociale del paese: i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Un oratorio rinnovato, lo stesso spirito di sempre

L’oratorio di Daverio si trasforma, ma resta fedele alla sua vocazione: essere un luogo di relazioni, accoglienza e crescita.

«Ci sono luoghi che non si misurano in metri quadrati, ma in storie», si legge nel comunicato. E infatti, più che un edificio, domenica si celebra l’idea di comunità. Il nuovo spazio è pensato per rispondere alle sfide educative di oggi, senza perdere l’anima di sempre.

La giornata di festa inizierà con la Santa Messa alle 10, momento di raccoglimento e gratitudine, seguito alle 11 dal simbolico taglio del nastro. Poi spazio alla convivialità con un aperitivo, il pranzo, giochi per i bambini, musica, tombola e momenti di festa condivisa.

Un’opera nata dal basso

Il progetto è stato reso possibile grazie alla generosità silenziosa di tanti: volontari, professionisti, donatori. Un lavoro collettivo che testimonia quanto la comunità creda nel valore dell’educazione. «L’oratorio è il luogo dove si impara a diventare grandi insieme agli altri – spiega il parroco don Valter Sosio – Qui si cresce non solo nello studio o nel gioco, ma nella capacità di ascoltare, condividere, prendersi cura. Questo ampliamento è il segno di una comunità che non ha paura di scommettere sui propri ragazzi».