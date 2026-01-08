Dopo il blocco “pro Palestina” del volo per Tel Aviv Enac rafforza la vigilanza
L'Enac ha anche diffuso le immagini di alcuni dei passeggeri che avevano bloccato il gate del volo verso Israele
«Ferma condanna di Enac verso il grave episodio accaduto il 4 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa»: si tratta dell’atto di alcuni passeggeri diretti in Marocco che hanno impedito per venti minuti ai passeggeri di imbarcarsi su un volo diretto a Tel Aviv, come forma di protesta per la Palestina.
Il presidente Enac Pierluigi Di Palma, che ha ricevuto oltre 900 mail di segnalazione, «nei prossimi giorni, incontrerà l’Ambasciatore d’Israele in Italia Jonathan Peled per garantire l’impegno dell’Ente, delle Istituzioni e degli operatori del trasporto aereo nazionale nel condannare e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza», dice una nota dell’autorità dell’aviazione civile.
L’ente, inoltre, «in coordinamento con tutte le parti coinvolte, sentita la Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano, ha posto in essere interventi finalizzati a prevenire il ripetersi di episodi analoghi, chiedendo anche alla Polizia l’identificazione dei facinorosi manifestanti».
«L’Italia è e resterà un Paese che rifiuta ogni forma di odio e discriminazione» sottolinea il Presidente Pierluigi Di Palma, qualificando dunque l’episodio come un atto di razzismo e non di protesta. «Gli aeroporti italiani sono porte aperte sul mondo e il trasporto aereo è un ponte immateriale che unisce culture e Paesi superando ogni forma di pregiudizio, un luogo di integrazione per eccellenza per i cittadini di tutto il mondo, non di esclusione o intimidazione. La nostra risposta è chiara: vigilanza, prevenzione e tutela per garantire un impegno assoluto affinché ogni passeggero possa liberamente circolare e usufruire dei servizi aeroportuali senza subire violenza».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.