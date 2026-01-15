Dopo Varese grande attesa per il passaggio della fiamma olimpica a Gallarate, Busto, Castellanza e Saronno

Dopo il bagno di folla a Varese ora c’è grande attesa a Gallarate. Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno per mercoledì 4 febbraio, quando la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano–Cortina 2026 attraverserà le città nel corso della sua 59esima tappa, la penultima di un viaggio lungo tutta l’Italia.

Accesa il 26 novembre scorso nell’antica Olimpia, la Fiamma arriverà nel basso Varesotto nel tratto finale di un percorso che coinvolge 10.001 tedofori e si concluderà con la cerimonia inaugurale il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Il percorso gallaratese

Alle ore 9.30, la torcia partirà da via Pegoraro per attraversare il cuore della città in un corteo che unirà sport, partecipazione popolare e valorizzazione del patrimonio locale. Il tragitto toccherà alcune delle vie storiche e commerciali più significative di Gallarate: via Pegoraro (punto di partenza), piazza Risorgimento, via Roma, via Mazzini, via Cavour, corso Italia, viale Milano.

Un itinerario pensato per raccontare la città attraverso i suoi luoghi più rappresentativi, con l’obiettivo di rendere la tappa un vero momento di comunità.

Il percorso bustocco

Il passaggio in città inizierà alle 10.56 dall’Oratorio di Beata Giuliana. Da lì la torcia attraverserà: viale Repubblica; via Quintino Sella; piazza San Michele; piazza Manzoni; corso Europa; via Felice Cavallotti; piazza Santa Maria; via Cavour; piazza San Giovanni; via Milano; piazza Garibaldi; corso XX Settembre.

Un itinerario simbolico, che toccherà luoghi centrali e significativi di Busto Arsizio, animato dall’entusiasmo della cittadinanza. Per l’occasione, tutte le scuole della città sono state invitate a partecipare: si prevedono circa 5.000 studenti, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, pronti a fare ala ai tedofori con striscioni, applausi e colori. Anche le società sportive bustocche parteciperanno con i propri atleti in divisa, accompagnati da labari e bandiere.

Dopo Busto Castellanza, Legnano e Saronno

Concluso il passaggio a Busto, la Fiamma proseguirà verso Castellanza, Legnano, Saronno (dalle 14:40) e vari comuni della Brianza, fino all’arrivo serale previsto a Monza. L’indomani, ultimo tratto verso Milano per il gran finale con la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali.