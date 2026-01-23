Varese News

Saronno/Tradate

Doppio appuntamento con la storia e l’arte delle chiese di Saronno con l’associazione Cantastorie

Nel fine settimana del 24 e 25 gennaio c'è la possibilità di visitare San Francesco e il Santuario con le guide dell'associazione

La meraviglia del Santuario di Saronno

L’Associazione Cantastorie di Saronno organizza un doppio appuntamento per scoprire le bellezze artistiche e storiche di due chiese simbolo della città. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, infatti, saranno organizzati due turni unici di visita che offriranno un’opportunità imperdibile per conoscere meglio il patrimonio religioso e culturale di Saronno.

Il primo incontro è previsto per sabato 24 gennaio alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, per scoprire la storia e le meraviglie artistiche di uno dei luoghi di culto più significativi della città. La visita offrirà uno sguardo approfondito sulle opere artistiche conservate all’interno, alcune delle quali sono state restaurate grazie all’impegno dell’associazione.

Il secondo appuntamento è per domenica 25 gennaio, sempre alle 15.30, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. La visita consentirà di esplorare gli spazi sacri del Santuario, immergendosi nella storia della devozione mariana e delle tradizioni locali.

Entrambe le visite sono come sempre ad offerta libera, con il ricavato destinato alla manutenzione e al restauro delle opere artistiche delle chiese coinvolte. I partecipanti non devono prenotare ma presentarsi alle 15,30 sul sagrato.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.