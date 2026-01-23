Doppio appuntamento con la storia e l’arte delle chiese di Saronno con l’associazione Cantastorie
Nel fine settimana del 24 e 25 gennaio c'è la possibilità di visitare San Francesco e il Santuario con le guide dell'associazione
L’Associazione Cantastorie di Saronno organizza un doppio appuntamento per scoprire le bellezze artistiche e storiche di due chiese simbolo della città. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, infatti, saranno organizzati due turni unici di visita che offriranno un’opportunità imperdibile per conoscere meglio il patrimonio religioso e culturale di Saronno.
Il primo incontro è previsto per sabato 24 gennaio alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, per scoprire la storia e le meraviglie artistiche di uno dei luoghi di culto più significativi della città. La visita offrirà uno sguardo approfondito sulle opere artistiche conservate all’interno, alcune delle quali sono state restaurate grazie all’impegno dell’associazione.
Il secondo appuntamento è per domenica 25 gennaio, sempre alle 15.30, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. La visita consentirà di esplorare gli spazi sacri del Santuario, immergendosi nella storia della devozione mariana e delle tradizioni locali.
Entrambe le visite sono come sempre ad offerta libera, con il ricavato destinato alla manutenzione e al restauro delle opere artistiche delle chiese coinvolte. I partecipanti non devono prenotare ma presentarsi alle 15,30 sul sagrato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.