Dove parcheggiare (gratis) per aspettare i passeggeri in arrivo a Milano Malpensa

La pioggia di sanzioni che venerdì 23 gennaio si è abbattuta sui conducenti che si fermano sul ciglio della Ss336 per attendere amici, parenti o clienti in arrivo all’aeroporto di Malpensa ed evitare di pagare il parcheggio, ha riacceso il dibattito sulla questione del costo degli stalli di fronte allo scalo. C’è però una soluzione, che oltre a far risparmiare, permette agli automobilisti di non mettere a rischio se stessi e gli altri utenti della strada con soste azzardate.

Come funziona l’area di sosta gratuita

Dal 2024 esiste infatti un’area di sosta gratuita fino a 60 minuti tra il Terminal 1 e il Terminal 2, dove i conducenti possono attendere i loro passeggeri con più calma e in tutta sicurezza. L’area è operativa tutti i giorni 24 ore su 24 e si può raggiungere facilmente da entrambi i Terminal. All’interno è disponibile anche un QR code, che permette di consultare in tempo reale lo stato dei voli. (L’area di sosta gratuita su Google Maps)

Per utilizzare correttamente l’area gratuita è importante rispettare alcune regole. La sosta massima consentita è di 60 minuti. Oltre questo tempo, il veicolo può essere rimosso. Non è consentito lasciare l’auto incustodita o abbandonare l’area a piedi. L’area è pensata solo per l’attesa, non per la lunga sosta o il parcheggio prolungato. (Il regolamento completo)

Una volta che il passeggero è arrivato, è possibile avvicinarsi al Terminal 1 utilizzando la “zona a traffico controllato – area 15 minuti”, che permette una sosta gratuita fino a un quarto d’ora. Per il Terminal 2 si può accedere direttamente alle strade che servono lo scalo.

L’area 15 minuti

Si tratta della zona sorvegliata tramite controllo elettronico situata direttamente di fronte agli arrivi e alle partenze, ed è riservata a chi deve caricare o scaricare passeggeri velocemente. Una volta entrati, si hanno a disposizione 15 minuti per salutarsi e uscire. Il parcheggio è consentito solo nelle aree preposte e non nelle corsie di viabilità dove vige il divieto di sosta e fermata.

L’unica eccezione riguarda i passeggeri a ridotta mobilità, che possono prolungare la sosta fino a quattro ore, previa richiesta tramite l’apposito modulo online.